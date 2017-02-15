Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 февраля 2017, 11:44



В Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение. Оно было объявлено 14 февраля в 7.00 в связи с усилением ветра.

По информации управления ГО и ЧС, на территории района Талнах 14 февраля в 8.45 наступило опасное метеорологическое явление – сильный ветер. Рекомендуется ограничить выход на улицу и выезд на личном автотранспорте. Видимость на дорогах сегодня менее 1 км. По решению ГИБДД автодорога Норильск – Алыкель закрыта для легкового автотранспорта категории B. Юго-восточный въезд в Норильск закрыт для всех видов автотранспорта. В связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей школу разрешают не посещать учащимся первой смены с 1-го по 11-й класс. Норильский аэропорт работает по фактической погоде. Как сообщили агентству сегодня в городском управлении по делам ГО и ЧС, по прогнозам синоптиков на юге Таймырского полуострова в течение дня ожидаются снег, метель. Южный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с, порывы до 15–20 м/с, в горных районах – до 22–27 м/с. Температура воздуха днем составит от минус 20 до минус 25 градусов.По информации управления ГО и ЧС, на территории района Талнах 14 февраля в 8.45 наступило опасное метеорологическое явление – сильный ветер. Рекомендуется ограничить выход на улицу и выезд на личном автотранспорте.Видимость на дорогах сегодня менее 1 км. По решению ГИБДД автодорога Норильск – Алыкель закрыта для легкового автотранспорта категории B. Юго-восточный въезд в Норильск закрыт для всех видов автотранспорта.В связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей школу разрешают не посещать учащимся первой смены с 1-го по 11-й класс.Норильский аэропорт работает по фактической погоде.