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15 февраля 2017, 12:11



Подготовку аэропорта «Норильск» ко второму этапу реконструкции обсудили на совещании у руководителя Росавиации Александра Нерадько.

Представитель генерального подрядчика – ООО «Трансстроймеханизация» - сообщил, что в ходе подготовки к реконструкции в настоящее время в круглосуточном режиме проводятся работы по устройству патрульной дороги по периметру аэродрома, завозятся материалы для проведения бетонных работ на полосе, проводится установка необходимого оборудования по электрообеспечению строительной площадки. По словам представителя генподрядчика, 27 мая планируется приступить к переносу порога взлетно-посадочной полосы, а с 5 июня – непосредственно к реконструкции. Техника и персонал будут задействованы в необходимых объемах, никаких рисков для срыва сроков и объемов работ не предвидится, исключение могут составить форс-мажорные погодные условия. На сегодняшний день подрядчиком освоено 2,59 млрд рублей, в 2017 году на реконструкцию выделяется еще 1,7 млрд рублей. В совещании приняли участие представители Росавиации, Минобороны России, ГМК «Норильский никель», ФГУП АГА(а), ФГУП ГК ОрВД, ООО «Трансстроймеханизация», аэропорта «Норильск» и авиакомпании «Нордстар». Открывая заседание, Александр Нерадько напомнил, что второй этап реконструкции с сокращением дистанции взлетной полосы до 1510 метров начнется 1 июня и должен по плану быть завершен к 15 сентября. Со стороны Росавиации финансирование по второму этапу обеспечено в полном объеме, денежные средства в плановом порядке доводятся до подрядчика.Представитель генерального подрядчика – ООО «Трансстроймеханизация» - сообщил, что в ходе подготовки к реконструкции в настоящее время в круглосуточном режиме проводятся работы по устройству патрульной дороги по периметру аэродрома, завозятся материалы для проведения бетонных работ на полосе, проводится установка необходимого оборудования по электрообеспечению строительной площадки. По словам представителя генподрядчика, 27 мая планируется приступить к переносу порога взлетно-посадочной полосы, а с 5 июня – непосредственно к реконструкции. Техника и персонал будут задействованы в необходимых объемах, никаких рисков для срыва сроков и объемов работ не предвидится, исключение могут составить форс-мажорные погодные условия.На сегодняшний день подрядчиком освоено 2,59 млрд рублей, в 2017 году на реконструкцию выделяется еще 1,7 млрд рублей.