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15 февраля 2017, 12:20



Сегодня в Норильске у мемориала «Черный тюльпан» состоится митинг, посвященный памяти погибших воинов-интернационалистов.

Памятную дату установили в соответствии с Федеральным законом № 320-ФЗ от 29 ноября 2010 года. В этот день чествуют героев-афганцев и всех соотечественников, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами России при выполнении международных обязательств по оказанию военной помощи. Ранее полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел встречу с руководителями региональных отделений Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Полпред подчеркнул значимость сохранения исторической памяти и противодействия искажению событий отечественной истории, а также активного участия ветеранов Афганистана в патриотическом воспитании молодежи. На примерах мужества и стойкости, верности воинов-афганцев присяге и боевому братству будет подрастать новое поколение защитников Отечества, убежден Сергей Меняйло. В регионах округа ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, проходят митинги с участием ветеранов боевых действий, членов семей погибших защитников Отечества, представителей военно-патриотических клубов; проводятся уроки мужества, спортивные соревнования. Сегодня в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года группы советских войск окончательно покинули Республику Афганистан.Памятную дату установили в соответствии с Федеральным законом № 320-ФЗ от 29 ноября 2010 года. В этот день чествуют героев-афганцев и всех соотечественников, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами России при выполнении международных обязательств по оказанию военной помощи.Ранее полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел встречу с руководителями региональных отделений Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Полпред подчеркнул значимость сохранения исторической памяти и противодействия искажению событий отечественной истории, а также активного участия ветеранов Афганистана в патриотическом воспитании молодежи. На примерах мужества и стойкости, верности воинов-афганцев присяге и боевому братству будет подрастать новое поколение защитников Отечества, убежден Сергей Меняйло.В регионах округа ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, проходят митинги с участием ветеранов боевых действий, членов семей погибших защитников Отечества, представителей военно-патриотических клубов; проводятся уроки мужества, спортивные соревнования.