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15 февраля 2017, 12:44



За поддельную медицинскую справку житель Норильска может на полгода попасть за решетку.

Документ был изъят и направлен на экспертизу, с помощью которой было доказано, что подпись врача, штамп с ее фамилией, а также печать медучреждения не соответствуют оригиналам. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка выяснили, что подозреваемый договорился с неизвестным ему ранее мужчиной об изготовлении подложного заключения в его медицинском направлении, рассчитавшись за незаконную «услугу» бутылкой дорогостоящего алкогольного напитка. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа», санкция которой предполагает максимальное наказание в виде 6 месяцев ареста. В ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом. Уголовное дело по факту использования поддельной медицинской справки в суд отправили дознаватели полиции. В ходе расследования было установлено, что ранее судимый 29-летний житель Норильска, чтобы убедить работодателя в отсутствии медицинских противопоказаний для работы, умышленно предоставил в свою организацию подложное заключение по результатам медосмотра.Документ был изъят и направлен на экспертизу, с помощью которой было доказано, что подпись врача, штамп с ее фамилией, а также печать медучреждения не соответствуют оригиналам. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка выяснили, что подозреваемый договорился с неизвестным ему ранее мужчиной об изготовлении подложного заключения в его медицинском направлении, рассчитавшись за незаконную «услугу» бутылкой дорогостоящего алкогольного напитка.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа», санкция которой предполагает максимальное наказание в виде 6 месяцев ареста. В ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом.