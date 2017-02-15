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15 февраля 2017, 12:50



Норильские парламентарии готовятся к очередной сессии. Ряд важных вопросов рассмотрели на заседании комиссии по законности и местному самоуправлению.

Основное количество рассмотренных вопросов носило технический характер и приводило городские законодательные акты в соответствие с краевыми и федеральными. Среди прочих тем рассматривался и вопрос использования герба города на игровой форме спортсменов, представляющих сборную Норильска в рамках Ночной хоккейной лиги – намеченного на 4 марта благотворительного матча с участием норильчан и легенд советского и российского хоккея. Депутаты решили рекомендовать сессии разрешить спортсменам выступать в форме с гербом города. Кроме того, на заседание был вынесен вопрос о награждении почетными грамотами городского Совета ветеранов Афганской войны Алексея Мизгулина и Станислава Лукашева, которые активно участвуют в общественной жизни города и проводят патриотическую работу с молодежью. А сегодня в горсовете будет заседать комиссия по социальной политике. В числе вопросов, которые рассмотрят депутаты, будет и вопрос о возмещении затрат на оплату подписки на газету «Заполярная правда» отдельным категориям граждан. Основное количество рассмотренных вопросов носило технический характер и приводило городские законодательные акты в соответствие с краевыми и федеральными.Среди прочих тем рассматривался и вопрос использования герба города на игровой форме спортсменов, представляющих сборную Норильска в рамках Ночной хоккейной лиги – намеченного на 4 марта благотворительного матча с участием норильчан и легенд советского и российского хоккея. Депутаты решили рекомендовать сессии разрешить спортсменам выступать в форме с гербом города.Кроме того, на заседание был вынесен вопрос о награждении почетными грамотами городского Совета ветеранов Афганской войны Алексея Мизгулина и Станислава Лукашева, которые активно участвуют в общественной жизни города и проводят патриотическую работу с молодежью.А сегодня в горсовете будет заседать комиссия по социальной политике. В числе вопросов, которые рассмотрят депутаты, будет и вопрос о возмещении затрат на оплату подписки на газету «Заполярная правда» отдельным категориям граждан.