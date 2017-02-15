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15 февраля 2017, 12:53



«Праздник солнца». Мероприятие под таким названием провели для односельчан сотрудники Дома культуры поселка Хантайское Озеро.

В ходе мероприятия организаторы приобщили юных зрителей к национальным играм с веселыми названиями «Льдинки, ветер и мороз», «Маут», «Собака на привязи» и другим. Завершая встречу всех присутствующих на празднике, участники вокальной группы «Сияние» и танцоры ансамбля «Путораны» пригласили в круг на традиционный хоровод «Хэйро». В театрализованном представлении были задействованы сказочные персонажи — медвежонок Умка и госпожа Полярная ночь. Они рассказали гостям о северном празднике, придуманном самой природой, и о радости, которую неизменно испытывают жители Севера после долгой полярной ночи, встречая возвращение на небосвод яркого солнечного диска.В ходе мероприятия организаторы приобщили юных зрителей к национальным играм с веселыми названиями «Льдинки, ветер и мороз», «Маут», «Собака на привязи» и другим. Завершая встречу всех присутствующих на празднике, участники вокальной группы «Сияние» и танцоры ансамбля «Путораны» пригласили в круг на традиционный хоровод «Хэйро».