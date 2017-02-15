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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
14:18 В художественной галерее 18 февраля 2017 года в 16.00 состоится мероприятие «Пусть миром правит Любовь!».
14:00 Самыми популярными автомобилями у россиян стали Hyundai Creta, KIA Rio и Lada Vesta.
13:56 "Экспорт в районы". В Норильске планируют открыть центр инвазивной кардиологии, где будут применять технологии, широко используемые в столице края.
13:10 Из-за ДТП движение по автодороге Норильск – Кайеркан закрыто для всех видов транспорта, кроме технологического.
12:53 «Праздник солнца». Мероприятие под таким названием провели для односельчан сотрудники Дома культуры поселка Хантайское Озеро.
12:50 Норильские парламентарии готовятся к очередной сессии. Ряд важных вопросов рассмотрели на заседании комиссии по законности и местному самоуправлению.
12:44 За поддельную медицинскую справку житель Норильска может на полгода попасть за решетку.
12:20 Сегодня в Норильске у мемориала «Черный тюльпан» состоится митинг, посвященный памяти погибших воинов-интернационалистов.
12:11 Подготовку аэропорта «Норильск» ко второму этапу реконструкции обсудили на совещании у руководителя Росавиации Александра Нерадько.
11:44 В Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение. Оно было объявлено 14 февраля в 7.00 в связи с усилением ветра.[все новости]
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