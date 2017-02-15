Новости:

15 февраля 2017

14:18 В художественной галерее 18 февраля 2017 года в 16.00 состоится мероприятие «Пусть миром правит Любовь!».

14:00 Самыми популярными автомобилями у россиян стали Hyundai Creta, KIA Rio и Lada Vesta.

13:56 "Экспорт в районы". В Норильске планируют открыть центр инвазивной кардиологии, где будут применять технологии, широко используемые в столице края.

13:10 Из-за ДТП движение по автодороге Норильск – Кайеркан закрыто для всех видов транспорта, кроме технологического.

12:53 «Праздник солнца». Мероприятие под таким названием провели для односельчан сотрудники Дома культуры поселка Хантайское Озеро.

12:50 Норильские парламентарии готовятся к очередной сессии. Ряд важных вопросов рассмотрели на заседании комиссии по законности и местному самоуправлению.

12:44 За поддельную медицинскую справку житель Норильска может на полгода попасть за решетку.

12:20 Сегодня в Норильске у мемориала «Черный тюльпан» состоится митинг, посвященный памяти погибших воинов-интернационалистов.

12:11 Подготовку аэропорта «Норильск» ко второму этапу реконструкции обсудили на совещании у руководителя Росавиации Александра Нерадько.

11:44 В Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение. Оно было объявлено 14 февраля в 7.00 в связи с усилением ветра.