Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 февраля 2017, 13:56



"Экспорт в районы". В Норильске планируют открыть центр инвазивной кардиологии, где будут применять технологии, широко используемые в столице края.

Подводя итоги 2016 года, министр здравоохранения Вадим Янин отметил, что смертность в регионе падает, а продолжительности жизни растет, и впервые она достигла 70 лет. Врачи впервые провели пересадку печени и сердца, удалось снизить смертность от болезней органов дыхания и спасти больше людей после автокатастроф. Строили новые больницы и поликлиники. Но проблем и задач еще много, подчеркнул министр. Нужно продолжать поддерживать рождаемость - в этом году выделили в два раза больше квот на процедуру ЭКО. Нужно повышать качество лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Но главное - чтобы человек получал качественную помощь не только в столице края, но и в районах. Так, Канск, Ачинск два года назад приняли решение, что технологии, которые есть в Красноярске: это интерационные методы лечения инфарктов, инсультов - можно распространять и в регионы. За два года была разработана программа, закуплено надлежащее оборудование, проведены ремонты в Канске и Ачинске. И самое главное - там подготовили специалистов, которые теперь могут оказывать высокотехнологичную помощь на местах. Вадим Янин назвал это «экспортом в районы». На заседании коллегии министерства здравоохранения врачи, представители надзорных органов и страховщики подвели итоги года и обсудили, что еще нужно сделать, чтобы медицинская помощь в нашем крае стала эффективнее.Подводя итоги 2016 года, министр здравоохранения Вадим Янин отметил, что смертность в регионе падает, а продолжительности жизни растет, и впервые она достигла 70 лет. Врачи впервые провели пересадку печени и сердца, удалось снизить смертность от болезней органов дыхания и спасти больше людей после автокатастроф. Строили новые больницы и поликлиники. Но проблем и задач еще много, подчеркнул министр. Нужно продолжать поддерживать рождаемость - в этом году выделили в два раза больше квот на процедуру ЭКО. Нужно повышать качество лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Но главное - чтобы человек получал качественную помощь не только в столице края, но и в районах.Так, Канск, Ачинск два года назад приняли решение, что технологии, которые есть в Красноярске: это интерационные методы лечения инфарктов, инсультов - можно распространять и в регионы. За два года была разработана программа, закуплено надлежащее оборудование, проведены ремонты в Канске и Ачинске. И самое главное - там подготовили специалистов, которые теперь могут оказывать высокотехнологичную помощь на местах. Вадим Янин назвал это «экспортом в районы».