Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 февраля 2017, 14:00



Самыми популярными автомобилями у россиян стали Hyundai Creta, KIA Rio и Lada Vesta.

Всего январе текущего года в России было продано около 73 тысяч легковых автомобилей, что на 9,2% меньше прошлогодних показателей. 43% продаж приходится на сегмент SUV, в котором лидером стал автомобиль Hyundai Creta. Его приобрели две с половиной тысячи автолюбителей. На второй позиции по количеству реализованных автомобилей оказался класс В. В этом сегменте было реализовано около 18 тысяч автомобилей. Здесь наиболее популярной оказался бюджетный корейский KIA Rio. Его владельцами стали почти шесть тысяч россиян, сообщает портал «Информинг». Третье место занимает С-класс, в котором было реализовано более 11 тысяч автомобилей. Лидером в этом сегменте стала российская Lada Vesta. В январе ее обладателями стали более четырех тысяч человек. Аналитики из «АвтостатИнфо» опубликовали список самых популярных автомобилей в России на январь 2017 года.Всего январе текущего года в России было продано около 73 тысяч легковых автомобилей, что на 9,2% меньше прошлогодних показателей. 43% продаж приходится на сегмент SUV, в котором лидером стал автомобиль Hyundai Creta. Его приобрели две с половиной тысячи автолюбителей.На второй позиции по количеству реализованных автомобилей оказался класс В. В этом сегменте было реализовано около 18 тысяч автомобилей. Здесь наиболее популярной оказался бюджетный корейский KIA Rio. Его владельцами стали почти шесть тысяч россиян, сообщает портал «Информинг».Третье место занимает С-класс, в котором было реализовано более 11 тысяч автомобилей. Лидером в этом сегменте стала российская Lada Vesta. В январе ее обладателями стали более четырех тысяч человек.