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13 апреля 2017, 17:45



Депутаты готовятся к сессии. На комиссии горсовета по городскому хозяйству обсудили механизм предоставления служебного жилья.

Внесено предложение об урегулировании вопроса о порядке подписания договора найма служебного жилья с гражданами, заключившими соглашение об условиях выплаты материальной помощи за ремонт в случае отказа в приемке выполненных работ и отказе выплаты материальной помощи гражданам. Депутаты, выслушав Марину Покровскую, высказали пожелание предоставлять приглашенным специалистам уже отремонтированные квартиры, чтобы не отпугивать неудовлетворительными бытовыми условиями работников дефицитных специальностей, привлекаемых на территорию с таким трудом. В итоге вопрос отправили на доработку и на ближайшей сессии, которая состоится 18 апреля, рассматриваться не будет, но после проведения необходимой работы условия предоставления жилья в служебный наем станут значительно привлекательнее.

Просмотров:358 Вопросы касались преимущественно благоустройства города и работ, которые панируется выполнить будущим летом. Наиболее бурное обсуждение вызвал вопрос, касающийся предоставления в служебный наем жилья приглашенным специалистам. Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда, озвучила суть предлагаемых изменений. Так, в случае поступления ходатайства без полного пакета документов сотрудники жилфонда будут направлять в адрес работника уведомление о невозможности рассмотрения его ходатайства. Такой порядок позволит оптимизировать работу управления, а также сократить сроки рассмотрения вопроса о предоставлении служебного жилого помещения. В случаях непоступления от работника письменного согласия на один из предложенных ему вариантов служебного жилья и в случае незаключения в установленный срок договора найма на квартиру, распоряжение администрации о предоставлении жилья утрачивают силу.Внесено предложение об урегулировании вопроса о порядке подписания договора найма служебного жилья с гражданами, заключившими соглашение об условиях выплаты материальной помощи за ремонт в случае отказа в приемке выполненных работ и отказе выплаты материальной помощи гражданам.Депутаты, выслушав Марину Покровскую, высказали пожелание предоставлять приглашенным специалистам уже отремонтированные квартиры, чтобы не отпугивать неудовлетворительными бытовыми условиями работников дефицитных специальностей, привлекаемых на территорию с таким трудом. В итоге вопрос отправили на доработку и на ближайшей сессии, которая состоится 18 апреля, рассматриваться не будет, но после проведения необходимой работы условия предоставления жилья в служебный наем станут значительно привлекательнее.