Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 апреля 2017, 10:57



Сегодня в полдень по московскому времени стартует экспедиция на вездеходах по Арктике. Она пройдет через Норильск.

За несколько месяцев участники на вездеходах планируют преодолеть 10 тыс. км до Петропавловска-Камчатского. Участники экспедиции ставят перед собой и исследовательские цели. Будут вестись исследования радиационной обстановки по всему маршруту. Предусмотрена экологическая составляющая - участники экспедиции будут смотреть, все ли в порядке, в каком состоянии находится природа после влияния человека на нее. Уже достигнута договоренность о передаче сведений о различных экологических проблемах в природоохранные ведомства. Маршрут экспедиции пройдет от Архангельска через Нарьян-Мар, Воркуту и Салехард на Норильск, оттуда через плато Путорана и весь северо-восток Сибири до Камчатки. Достичь конечного пункта экспедиции - Петропавловска-Камчатского - восемь участников планируют 4 ноября 2017 года. Преодолевать бездорожье и водные преграды планируется на четырех вездеходах российской разработки "Шерп". Разработкой этих машин занимался сам Гарагашьян. На земле вездеходы могут развивать скорость до 45 км/ч, а в воде - до 6 км/ч. Участники экспедиции планируют установить рекорд наибольшей протяженности сухопутного маршрута за полярным кругом без использования общественных дорог.

Просмотров:273 Одной из главных целей экспедиции - проверка транспортной доступности серверных территорий страны в условиях полярного лета.За несколько месяцев участники на вездеходах планируют преодолеть 10 тыс. км до Петропавловска-Камчатского. Участники экспедиции ставят перед собой и исследовательские цели. Будут вестись исследования радиационной обстановки по всему маршруту. Предусмотрена экологическая составляющая - участники экспедиции будут смотреть, все ли в порядке, в каком состоянии находится природа после влияния человека на нее. Уже достигнута договоренность о передаче сведений о различных экологических проблемах в природоохранные ведомства.Маршрут экспедиции пройдет от Архангельска через Нарьян-Мар, Воркуту и Салехард на Норильск, оттуда через плато Путорана и весь северо-восток Сибири до Камчатки. Достичь конечного пункта экспедиции - Петропавловска-Камчатского - восемь участников планируют 4 ноября 2017 года.Преодолевать бездорожье и водные преграды планируется на четырех вездеходах российской разработки "Шерп". Разработкой этих машин занимался сам Гарагашьян. На земле вездеходы могут развивать скорость до 45 км/ч, а в воде - до 6 км/ч.Участники экспедиции планируют установить рекорд наибольшей протяженности сухопутного маршрута за полярным кругом без использования общественных дорог.