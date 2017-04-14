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14 апреля 2017, 11:00



Глава региона отчитался перед краевым парламентом.

Как, в частности, отметил губернатор, в прошлом году объем инвестиций в краевую экономику составил 419 млрд рублей (26,5 % от объема валового регионального продукта). Было введено в эксплуатацию Сузунское месторождение, завершилось строительство очереди нефтепровода Куюмба - Тайшет, проведен был первый этап модернизации ГМК «Норильский никель». Выросла добыча золота в регионе, причем край по этому показателю (63 тонны за год) стал российским рекордсменом. Масштабные инвестпроекты реализовывались и в лесопромышленном комплексе. Заготовка леса увеличилась на 3 млн кубометров, а производство пиломатериалов - на 2,6 млн. Это, в свою очередь, позволило создать 1200 новых рабочих мест. Выросла выработка электроэнергии на Богучанской ГЭС, свои инвестиционные программы реализовал горно-химический комбинат в Железногорске. Собственные доходы Красноярского края, сообщил Толоконский, за последние два года года увеличились на 43 млрд рублей, или почти на 30 %. В этом году ожидается рост еще на 12-14 млрд рублей. Рассказал губернатор и о том, как идет подготовка к Универсиаде-2019, как развивается малый и средний бизнес в регионе, какую поддержку получают сельхозпроизводители Красноярского края. В числе приоритетных задач на 2017 год Виктор Толоконский назвал дорожное строительство, расселение жителей края из ветхого жилья, развитие образования и инновационной деятельности, формирование общественных институтов и гражданского общества, улучшение экологической обстановки, возрождение и развитие региональной авиации, капитальный ремонт многоквартирных домов. Больше всего вопросов губернатору задавали по темам дороги, зарплаты, экологические проблемы, нехватки врачей. Почему в Красноярске плохие дороги и когда наконец-то начнётся ямочный ремонт? В.Толоконский: Поверьте, любой апрель - это ямки, проблемы, такой у нас климат, такие у нас дороги. Сейчас будут плюсовые температуры ночью, через неделю заработают все асфальтобетонные заводы, массированно начнём делать, ямочный ремонт уже к 9 мая будет во многом проведён. Ко дню города больше ямок никаких не будет. Почему зарплаты красноярцев не растут? В.Толоконский: Зарплата росла в 16 году. Темп эволюционный, который только компенсировал инфляцию. Сказать, что реальные доходы увеличились, нельзя, но 4-5% есть. Мы рассчитываем, что в этом году динамика роста зарплат будет чуть выше, мы будем реализовывать ряд программ повышения зарплат в бюджетной сфере, достаточно серьёзных, и всегда на это реагирует экономика. Средняя зарплата по Красноярскому краю почти на 30% выше, чем в других регионах Сибири, у нас она больше 40 тысяч. И если из всего рейтинга регионов убрать Москву и Санкт-Петербург, то это будет один из самых высоких показателей. Когда власти реально начнут решать экологические проблемы? В.Толоконский: Вчера я подписал специальное распоряжение, ориентированное на реализацию очень масштабного плана экологического оздоровления в городе Красноярске. В ближайшее время мы на 25-30% уменьшим выбросы в атмосферу от систем генерации энергии, за счёт реализации схемы теплоснабжения, ухода от малых котельных, замены и реконструкции оборудования на ТЭЦ-1, ликвидации невысоких труб, изменения качества топлива, режимов работы. Это будем делать, это рассматриваем как базовую проблему и задачу. В больницах края не хватает педиатров и участковых врачей - как решать эту проблему? В.Толоконский: Готовя серьёзную программу повышения зарплаты врачам и медсёстрам с 1 октября этого года, мы сможем так эту программу реализовать, чтобы простимулировать серьёзно работу участковых и педиатров, снять дефицит. Тем более у нас есть выпускники института, которые идут только в поликлиники, а не в другие медицинские сферы, я обещаю, что мы будем заниматься этим самым основательным образом.

Просмотров:232 На сессии заксобрания Красноярского края губернатор региона Виктор Толоконский представил отчет о результатах работы правительства края и возглавляемых правительством органов исполнительной власти в 2016 году.Как, в частности, отметил губернатор, в прошлом году объем инвестиций в краевую экономику составил 419 млрд рублей (26,5 % от объема валового регионального продукта). Было введено в эксплуатацию Сузунское месторождение, завершилось строительство очереди нефтепровода Куюмба - Тайшет, проведен был первый этап модернизации ГМК «Норильский никель». Выросла добыча золота в регионе, причем край по этому показателю (63 тонны за год) стал российским рекордсменом. Масштабные инвестпроекты реализовывались и в лесопромышленном комплексе. Заготовка леса увеличилась на 3 млн кубометров, а производство пиломатериалов - на 2,6 млн. Это, в свою очередь, позволило создать 1200 новых рабочих мест. Выросла выработка электроэнергии на Богучанской ГЭС, свои инвестиционные программы реализовал горно-химический комбинат в Железногорске.Собственные доходы Красноярского края, сообщил Толоконский, за последние два года года увеличились на 43 млрд рублей, или почти на 30 %. В этом году ожидается рост еще на 12-14 млрд рублей.Рассказал губернатор и о том, как идет подготовка к Универсиаде-2019, как развивается малый и средний бизнес в регионе, какую поддержку получают сельхозпроизводители Красноярского края.В числе приоритетных задач на 2017 год Виктор Толоконский назвал дорожное строительство, расселение жителей края из ветхого жилья, развитие образования и инновационной деятельности, формирование общественных институтов и гражданского общества, улучшение экологической обстановки, возрождение и развитие региональной авиации, капитальный ремонт многоквартирных домов.Больше всего вопросов губернатору задавали по темам дороги, зарплаты, экологические проблемы, нехватки врачей.Почему в Красноярске плохие дороги и когда наконец-то начнётся ямочный ремонт?В.Толоконский: Поверьте, любой апрель - это ямки, проблемы, такой у нас климат, такие у нас дороги. Сейчас будут плюсовые температуры ночью, через неделю заработают все асфальтобетонные заводы, массированно начнём делать, ямочный ремонт уже к 9 мая будет во многом проведён. Ко дню города больше ямок никаких не будет.Почему зарплаты красноярцев не растут?В.Толоконский: Зарплата росла в 16 году. Темп эволюционный, который только компенсировал инфляцию. Сказать, что реальные доходы увеличились, нельзя, но 4-5% есть. Мы рассчитываем, что в этом году динамика роста зарплат будет чуть выше, мы будем реализовывать ряд программ повышения зарплат в бюджетной сфере, достаточно серьёзных, и всегда на это реагирует экономика. Средняя зарплата по Красноярскому краю почти на 30% выше, чем в других регионах Сибири, у нас она больше 40 тысяч. И если из всего рейтинга регионов убрать Москву и Санкт-Петербург, то это будет один из самых высоких показателей.Когда власти реально начнут решать экологические проблемы?В.Толоконский: Вчера я подписал специальное распоряжение, ориентированное на реализацию очень масштабного плана экологического оздоровления в городе Красноярске. В ближайшее время мы на 25-30% уменьшим выбросы в атмосферу от систем генерации энергии, за счёт реализации схемы теплоснабжения, ухода от малых котельных, замены и реконструкции оборудования на ТЭЦ-1, ликвидации невысоких труб, изменения качества топлива, режимов работы. Это будем делать, это рассматриваем как базовую проблему и задачу.В больницах края не хватает педиатров и участковых врачей - как решать эту проблему?В.Толоконский: Готовя серьёзную программу повышения зарплаты врачам и медсёстрам с 1 октября этого года, мы сможем так эту программу реализовать, чтобы простимулировать серьёзно работу участковых и педиатров, снять дефицит. Тем более у нас есть выпускники института, которые идут только в поликлиники, а не в другие медицинские сферы, я обещаю, что мы будем заниматься этим самым основательным образом.