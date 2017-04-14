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14 апреля 2017, 14:42



Россельхознадзор не пустил мясо в Норильск.

Продукты вернули из-за несоответствия дат, указанных в ветеринарном свидетельстве и этикетке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как уточняется, при проведении пограничного ветеринарного контроля установлено несоответствие даты выработки продукции, указанной в ветеринарном свидетельстве (1 апреля 2017 г.) дате выработки, указанной на маркировочной этикетке (4 апреля 2017 г.). «Погрузка подконтрольного товара на борт воздушного судна запрещена. Груз возвращен грузоотправителю», - подчеркнули в ведомстве.

Просмотров:243 Россельхознадзор не пустил мясо в Норильск вернул отправителю поступившую в аэропорт Внуково партию готовых мясных продуктов, направляемых в Норильск.Продукты вернули из-за несоответствия дат, указанных в ветеринарном свидетельстве и этикетке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Как уточняется, при проведении пограничного ветеринарного контроля установлено несоответствие даты выработки продукции, указанной в ветеринарном свидетельстве (1 апреля 2017 г.) дате выработки, указанной на маркировочной этикетке (4 апреля 2017 г.).«Погрузка подконтрольного товара на борт воздушного судна запрещена. Груз возвращен грузоотправителю», - подчеркнули в ведомстве.