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14 апреля 2017, 14:53



Дворец творчества детей и молодежи продолжает набор в «Летнюю академию творчества».

Первая смена открывается с 1 июня и продлится до 21 июня, вторая будет работать с 22 июня по 12 июля, третья пройдет с 13 июля по 2 августа. Академия будет работать с 14 до 18 часов, и дети могут посещать несколько кружков в день. Заявки в академию принимаются до 28 апреля по телефону 46-34-25.

Просмотров:196 Ребята с 7 до 16 лет, которые не уезжают летом на материк, смогут найти себе занятие по душе в рамках профильной «Летней академии творчества» ДТДМ. Здесь в три смены будут работать различные кружки, секции и клубы. География расположения кружков довольно широка. Например, непосредственно в ДТДМ на Комсомольской, 12, желающие смогут заниматься хореографией, вокалом и ИЗО. В детско-юношеском центре «Фортуна» на Хантайской, 27, ждут любителей выжигания, авиамоделирования, конструирования и моделирования одежды, моделирования причесок. ДЮЦ «Горка» на Н. Урванцева, 49, предлагает заняться историческим фехтованием, фольклором и инструментальной музыкой. ДЮЦ «Романтик» на Нансена, 46, предлагает увлечься английским языком, вокалом и ИЗО.Первая смена открывается с 1 июня и продлится до 21 июня, вторая будет работать с 22 июня по 12 июля, третья пройдет с 13 июля по 2 августа.Академия будет работать с 14 до 18 часов, и дети могут посещать несколько кружков в день. Заявки в академию принимаются до 28 апреля по телефону 46-34-25.