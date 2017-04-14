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14 апреля 2017, 14:58

Подготовка к летней торговле в Дудинке уже началась.


В администрации Дудинки утверждена схема размещения объектов торговли и общественного питания на территории города в летний период. Предусмотрено открытие 36 объектов: 22 торговых палаток, реализующих плодоовощную, сувенирную и печатную продукции, двух летних кафе и 12 павильонов. Палатки традиционно планируется выставить возле торгового комплекса «Пассаж» и рядом с ледовой ареной «Таймыр», напротив магазина «Докер», в районе домов 6, 8 на улице Бегичева, а также на стройплощадке и возле Щорса, 26.
Новые торговые палатки могут быть размещены по улице Дудинской рядом с жилыми домами № 7 и 13, возле магазина «Океан» и в городском сквере напротив кинодосугового центра «Арктика», а также в районе домов № 5 и 5а на улице 40 лет Победы и в районе магазина «Север».
Заявки от предпринимателей, желающих организовать торговлю в местах, обозначенных на схеме, принимаются отделом муниципального заказа и потребительского рынка администрации города до 30 апреля. В настоящее время подано десять заявок.

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17:17   Глава города Олег Курилов принял участие в совещании при губернаторе Красноярского края. Главная тема - организация перевозок жителей Норильска и Таймыра в период реконструкции аэропорта "Алыкель". 17:12   Новое министерство будет создано в Красноярском крае
17:07   С 1 июля больничные по беременности и родам будут оформляться в электронном виде, а не на бумаге. 17:03   Завтра в Норильском индустриальном институте для будущих абитуриентов пройдет день открытых дверей.
16:42   В воскресенье часть Ленинского проспекта будет перекрыта для движения автотранспорта. 15:44   За сбыт и хранение наркотиков перед судом предстанет житель Норильска.
15:34   В Норильске под суд за совершение двух краж отправится жительница Дудинки. 15:04   Сегодня стали известны имена победителей онлайн-конкурса «Пасхальный декор», который проводился на сайте «Заполярной правды».
15:03   Управление общего и дошкольного образования Норильска проводит анкетирование «Изучение мнения населения об удовлетворенности качеством муниципальных услуг в сфере образования». 15:01   Теплоход "Близняк" этим летом будет выполнять прямые пассажирские рейсы из Дудинки в Красноярск.
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14:42   Россельхознадзор не пустил мясо в Норильск. 11:00   Глава региона отчитался перед краевым парламентом.
10:57   Сегодня в полдень по московскому времени стартует экспедиция на вездеходах по Арктике. Она пройдет через Норильск.

 13 апреля 2017 
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15:59   Двоек меньше, пятерок – больше! Штаб тотального диктанта подвел итоги международной акции. 15:57   Хорошая новость. Федеральный поток на финансирование программы переселения жителей Норильска может возобновиться в 2018 г.
14:17   «Человек и природа» глазами детей. Сегодня таймырские школьники принимают участие в международном игровом конкурсе по естествознанию. 14:16   До и после Пасхи. У православных норильчан - Страстная седмица; в память тех самых событий, когда в Иерусалиме сначала встретили, потом предали, а потом распяли Христа.
14:07   «Неделя ОБЖ» проходит в Дудинке. Таймырские школьники освоили первый этап - пожарную безопасность. 13:43   Дудинка скорбит по герою. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Иван Федотович Огиенко.
13:01   Житель Оганера предстанет перед судом за кражу ювелирных украшений.

 12 апреля 2017 
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17:37   С 6 по 9 апреля в городском Центре культуры проходил XIV фестиваль-конкурс детской песни «Солнечный круг». 17:36   Сборная команда Норильска по хоккею со 2 по 10 апреля принимала участие в финале Всероссийских соревнований «Золотая шайба» в Сочи.
17:29   Участник ДТП в Норильске предъявил госавтоинспекторам поддельное водительское удостоверение. 17:28   Усы, лапы и хвосты. Более сотни собак разных пород смогут увидеть норильчане на региональной выставке, которую проводит клуб служебного собаководства.
17:27   Норильчанка защищала честь России на первенстве Европы по тхэквондо. 17:25   Представители Таймырской федерации кендо провели мастер-класс для норильчан.
17:13   Яркие, креативные, неповторимые. Подведены итоги конкурса детского творчества на сайте «Заполярной правды» «Пасхальный декор». 17:12   Норильские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже.
15:17   «Что? Где? Когда?». В Норильске в городском Центре культуры прошел фестиваль интеллектуальных игр. 15:07   «Норникель» получил сразу две награды от РСПП за поддержку социальных предпринимателей.
14:46   В Норильске будут судить злоумышленника, который совершил серию краж. 13:34   Дни открытых дверей в Норильске проведут специалисты налоговой службы.
13:18   Новые камеры наблюдения, прямая радиосвязь с полицией и рамки металлодетекторов. Полицейские и предприниматели СРК «Арена» обсудили вопросы безопасности. 13:07   Охрану окружающей среды Хатангского залива обсудят в рамках форума «ЭКОАРКТИКА -2017».
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 11 апреля 2017 
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