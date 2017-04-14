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14 апреля 2017, 14:58



Подготовка к летней торговле в Дудинке уже началась.

Новые торговые палатки могут быть размещены по улице Дудинской рядом с жилыми домами № 7 и 13, возле магазина «Океан» и в городском сквере напротив кинодосугового центра «Арктика», а также в районе домов № 5 и 5а на улице 40 лет Победы и в районе магазина «Север». Заявки от предпринимателей, желающих организовать торговлю в местах, обозначенных на схеме, принимаются отделом муниципального заказа и потребительского рынка администрации города до 30 апреля. В настоящее время подано десять заявок.

Просмотров:225 В администрации Дудинки утверждена схема размещения объектов торговли и общественного питания на территории города в летний период. Предусмотрено открытие 36 объектов: 22 торговых палаток, реализующих плодоовощную, сувенирную и печатную продукции, двух летних кафе и 12 павильонов. Палатки традиционно планируется выставить возле торгового комплекса «Пассаж» и рядом с ледовой ареной «Таймыр», напротив магазина «Докер», в районе домов 6, 8 на улице Бегичева, а также на стройплощадке и возле Щорса, 26.Новые торговые палатки могут быть размещены по улице Дудинской рядом с жилыми домами № 7 и 13, возле магазина «Океан» и в городском сквере напротив кинодосугового центра «Арктика», а также в районе домов № 5 и 5а на улице 40 лет Победы и в районе магазина «Север».Заявки от предпринимателей, желающих организовать торговлю в местах, обозначенных на схеме, принимаются отделом муниципального заказа и потребительского рынка администрации города до 30 апреля. В настоящее время подано десять заявок.