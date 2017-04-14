Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 апреля 2017, 14:59



Завтра на Таймыре стартует акция «Остановим насилие против детей».

Как отметила Татьяна Шишова, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав в муниципальном районе, организаторы акции стараются привлечь внимание общественности к проблеме насилия и сформировать в обществе нетерпимое отношение к различным проявлениям агрессии в отношении детей. Главной целью акции является выявление фактов насилия против детей и обеспечение защиты прав несовершеннолетних. Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних разработан межведомственный план мероприятий акции. По словам Татьяны Шишовой, на особом контроле - семьи, находящиеся в социально опасном положении, состоящие на учете в органах и учреждениях системы профилактики. «Это – семьи, где родители своим поведением оказывают отрицательное воздействие на детей, не обеспечивают должных условий для их успешного развития. У детей может отсутствовать регулярное питание, место для отдыха и сна. Поэтому такие семьи будут дополнительно посещать специалисты, они проведут обследование условий содержания и воспитания детей. Исходя из складывающейся семейной ситуации, будут приниматься соответствующие меры по защите прав и интересов детей», - разъяснила Татьяна Александровна. Помимо регулярных рейдов по проверке соблюдения условий содержания и воспитания детей в неблагополучных семьях, в рамках акции запланированы информационно-просветительские мероприятия с родителями и детьми в учреждениях образования, культуры, социального обслуживания. Акция проводится комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав в Таймырском муниципальном районе совместно с отделом опеки и попечительства управления образования администрации муниципального района, районным отделом МВД России, учреждениями образования, здравоохранения и социальной защиты населения муниципального района.

Просмотров:201 Во всех населенных пунктах Таймыра с 15 по 30 апреля пройдет межведомственная акция "Остановим насилие против детей". Акция проводится в рамках единой общероссийской информационной кампании по пропаганде ответственного родительства и здорового образа жизни, отказа от жестокого обращения с детьми, профилактике семейных конфликтов и защите прав детей.Как отметила Татьяна Шишова, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав в муниципальном районе, организаторы акции стараются привлечь внимание общественности к проблеме насилия и сформировать в обществе нетерпимое отношение к различным проявлениям агрессии в отношении детей. Главной целью акции является выявление фактов насилия против детей и обеспечение защиты прав несовершеннолетних.Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних разработан межведомственный план мероприятий акции. По словам Татьяны Шишовой, на особом контроле - семьи, находящиеся в социально опасном положении, состоящие на учете в органах и учреждениях системы профилактики. «Это – семьи, где родители своим поведением оказывают отрицательное воздействие на детей, не обеспечивают должных условий для их успешного развития. У детей может отсутствовать регулярное питание, место для отдыха и сна. Поэтому такие семьи будут дополнительно посещать специалисты, они проведут обследование условий содержания и воспитания детей. Исходя из складывающейся семейной ситуации, будут приниматься соответствующие меры по защите прав и интересов детей», - разъяснила Татьяна Александровна.Помимо регулярных рейдов по проверке соблюдения условий содержания и воспитания детей в неблагополучных семьях, в рамках акции запланированы информационно-просветительские мероприятия с родителями и детьми в учреждениях образования, культуры, социального обслуживания.Акция проводится комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав в Таймырском муниципальном районе совместно с отделом опеки и попечительства управления образования администрации муниципального района, районным отделом МВД России, учреждениями образования, здравоохранения и социальной защиты населения муниципального района.