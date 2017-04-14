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14 апреля 2017, 15:01



Теплоход "Близняк" этим летом будет выполнять прямые пассажирские рейсы из Дудинки в Красноярск.

Привлечь к пассажирским перевозкам частное судно пассажировместимостью 197 человек решили, чтобы в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Норильск" за пределы Таймырского полуострова могло выехать на отдых большее количество северян. Стоимость билетов на теплоходе "Близняк" не будет отличаться от тарифов, установленных региональным правительством для двух уже эксплуатируемых на данном направлении теплоходов. В Красноярск судно будет следовать без остановок. За летний период теплоход выполнит порядка 15–17 рейсов и перевезет 5–6 тыс. пассажиров. До Красноярска "Близняк" будет идти 4,5 суток, путь до Дудинки займет 2,5 суток. Сейчас теплоход находится в Красноярске. На судне завершается капитальный ремонт, заменено все оборудование. Ремонт ведется под наблюдением специалистов Российского речного реестра. Билеты на рейсы теплохода "Близняк" должны появиться в продаже после проведения ходовых испытаний, ориентировочно в мае.

Просмотров:220 С 20 марта по 10 апреля на официальном сайте органов местного самоуправления Таймырского муниципального района проводился интернет-опрос, в котором всем желающим предлагалось выбрать маршрут: Дудинка – Красноярск или Дудинка – Игарка. По результатам опроса 82% респондентов проголосовали за перевозки по Енисею до краевого центра.Привлечь к пассажирским перевозкам частное судно пассажировместимостью 197 человек решили, чтобы в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Норильск" за пределы Таймырского полуострова могло выехать на отдых большее количество северян.Стоимость билетов на теплоходе "Близняк" не будет отличаться от тарифов, установленных региональным правительством для двух уже эксплуатируемых на данном направлении теплоходов. В Красноярск судно будет следовать без остановок. За летний период теплоход выполнит порядка 15–17 рейсов и перевезет 5–6 тыс. пассажиров. До Красноярска "Близняк" будет идти 4,5 суток, путь до Дудинки займет 2,5 суток.Сейчас теплоход находится в Красноярске. На судне завершается капитальный ремонт, заменено все оборудование. Ремонт ведется под наблюдением специалистов Российского речного реестра. Билеты на рейсы теплохода "Близняк" должны появиться в продаже после проведения ходовых испытаний, ориентировочно в мае.