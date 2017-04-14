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14 апреля 2017, 15:01

Теплоход "Близняк" этим летом будет выполнять прямые пассажирские рейсы из Дудинки в Красноярск.


С 20 марта по 10 апреля на официальном сайте органов местного самоуправления Таймырского муниципального района проводился интернет-опрос, в котором всем желающим предлагалось выбрать маршрут: Дудинка – Красноярск или Дудинка – Игарка. По результатам опроса 82% респондентов проголосовали за перевозки по Енисею до краевого центра.
Привлечь к пассажирским перевозкам частное судно пассажировместимостью 197 человек решили, чтобы в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Норильск" за пределы Таймырского полуострова могло выехать на отдых большее количество северян.
Стоимость билетов на теплоходе "Близняк" не будет отличаться от тарифов, установленных региональным правительством для двух уже эксплуатируемых на данном направлении теплоходов. В Красноярск судно будет следовать без остановок. За летний период теплоход выполнит порядка 15–17 рейсов и перевезет 5–6 тыс. пассажиров. До Красноярска "Близняк" будет идти 4,5 суток, путь до Дудинки займет 2,5 суток.
Сейчас теплоход находится в Красноярске. На судне завершается капитальный ремонт, заменено все оборудование. Ремонт ведется под наблюдением специалистов Российского речного реестра. Билеты на рейсы теплохода "Близняк" должны появиться в продаже после проведения ходовых испытаний, ориентировочно в мае.

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    Список новостей

 14 апреля 2017 
17:42   Губернатор определил науку, образование и инновационную деятельность как основной приоритет развития Красноярского края. 17:23   29 апреля - закрытие сезона у Норильской Лиги КВН. Он пройдет в форме фестиваля команд.
17:17   Глава города Олег Курилов принял участие в совещании при губернаторе Красноярского края. Главная тема - организация перевозок жителей Норильска и Таймыра в период реконструкции аэропорта "Алыкель". 17:12   Новое министерство будет создано в Красноярском крае
17:07   С 1 июля больничные по беременности и родам будут оформляться в электронном виде, а не на бумаге. 17:03   Завтра в Норильском индустриальном институте для будущих абитуриентов пройдет день открытых дверей.
16:42   В воскресенье часть Ленинского проспекта будет перекрыта для движения автотранспорта. 15:44   За сбыт и хранение наркотиков перед судом предстанет житель Норильска.
15:34   В Норильске под суд за совершение двух краж отправится жительница Дудинки. 15:04   Сегодня стали известны имена победителей онлайн-конкурса «Пасхальный декор», который проводился на сайте «Заполярной правды».
15:03   Управление общего и дошкольного образования Норильска проводит анкетирование «Изучение мнения населения об удовлетворенности качеством муниципальных услуг в сфере образования». 15:01   Теплоход "Близняк" этим летом будет выполнять прямые пассажирские рейсы из Дудинки в Красноярск.
14:59   Завтра на Таймыре стартует акция «Остановим насилие против детей». 14:58   Подготовка к летней торговле в Дудинке уже началась.
14:57   Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР. 14:53   Дворец творчества детей и молодежи продолжает набор в «Летнюю академию творчества».
14:42   Россельхознадзор не пустил мясо в Норильск. 11:00   Глава региона отчитался перед краевым парламентом.
10:57   Сегодня в полдень по московскому времени стартует экспедиция на вездеходах по Арктике. Она пройдет через Норильск.

 13 апреля 2017 
17:45   Депутаты готовятся к сессии. На комиссии горсовета по городскому хозяйству обсудили механизм предоставления служебного жилья. 16:25   Пассажироперевозки под особый контроль. В Норильске стартует первый этап профилактической операции «Автобус».
15:59   Двоек меньше, пятерок – больше! Штаб тотального диктанта подвел итоги международной акции. 15:57   Хорошая новость. Федеральный поток на финансирование программы переселения жителей Норильска может возобновиться в 2018 г.
14:17   «Человек и природа» глазами детей. Сегодня таймырские школьники принимают участие в международном игровом конкурсе по естествознанию. 14:16   До и после Пасхи. У православных норильчан - Страстная седмица; в память тех самых событий, когда в Иерусалиме сначала встретили, потом предали, а потом распяли Христа.
14:07   «Неделя ОБЖ» проходит в Дудинке. Таймырские школьники освоили первый этап - пожарную безопасность. 13:43   Дудинка скорбит по герою. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Иван Федотович Огиенко.
13:01   Житель Оганера предстанет перед судом за кражу ювелирных украшений.

 12 апреля 2017 
17:42   Станем космонавтами! Клубный час под таким названием прошел сегодня в День космонавтики в детском саду № 96 «Капельки». 17:39   Норильские школы готовы к возвращению астрономии в учебные программы.
17:37   С 6 по 9 апреля в городском Центре культуры проходил XIV фестиваль-конкурс детской песни «Солнечный круг». 17:36   Сборная команда Норильска по хоккею со 2 по 10 апреля принимала участие в финале Всероссийских соревнований «Золотая шайба» в Сочи.
17:29   Участник ДТП в Норильске предъявил госавтоинспекторам поддельное водительское удостоверение. 17:28   Усы, лапы и хвосты. Более сотни собак разных пород смогут увидеть норильчане на региональной выставке, которую проводит клуб служебного собаководства.
17:27   Норильчанка защищала честь России на первенстве Европы по тхэквондо. 17:25   Представители Таймырской федерации кендо провели мастер-класс для норильчан.
17:13   Яркие, креативные, неповторимые. Подведены итоги конкурса детского творчества на сайте «Заполярной правды» «Пасхальный декор». 17:12   Норильские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже.
15:17   «Что? Где? Когда?». В Норильске в городском Центре культуры прошел фестиваль интеллектуальных игр. 15:07   «Норникель» получил сразу две награды от РСПП за поддержку социальных предпринимателей.
14:46   В Норильске будут судить злоумышленника, который совершил серию краж. 13:34   Дни открытых дверей в Норильске проведут специалисты налоговой службы.
13:18   Новые камеры наблюдения, прямая радиосвязь с полицией и рамки металлодетекторов. Полицейские и предприниматели СРК «Арена» обсудили вопросы безопасности. 13:07   Охрану окружающей среды Хатангского залива обсудят в рамках форума «ЭКОАРКТИКА -2017».
12:47   Как оказать первую помощь пострадавшим? В Норильске госавтоинспекторы прошли обучение у медиков.

 11 апреля 2017 
17:05   Выполняя поручение, перестарался. 19-летний норильчанин предстанет перед судом за квартирную кражу. 16:19   В Норильске обсудили вопросы безопасности.
16:18   Верхом на оленях и с луком в руках. На Таймыре обсудили возможность проведения международных соревнований по северному многоборью. 15:22   «КидБург» теперь и в Норильске. Интерактивный образовательный город профессий для детей открылся в детском саду «Конек-Горбунок».
15:21   В Норильске уничтожено более 100 единиц игрового оборудования.




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