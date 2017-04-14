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14 апреля 2017, 15:03



Управление общего и дошкольного образования Норильска проводит анкетирование «Изучение мнения населения об удовлетворенности качеством муниципальных услуг в сфере образования».



Просмотров:219 Анкетирование проходит с 13 по 24 апреля на сайте http://norduo.ucoz.ru/. В опросе могут принять участие: родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и воспитанников; совершеннолетние обучающиеся и воспитанники; работники образовательных учреждений; работники учреждений, осуществляющих взаимодействие с образовательными учреждениями.