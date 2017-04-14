Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 апреля 2017, 15:04



Сегодня стали известны имена победителей онлайн-конкурса «Пасхальный декор», который проводился на сайте «Заполярной правды».

Конкурс, объединивший больше сотни ребят до 16 лет из всех районов Норильска, проходил на сайте «Заполярки» с 23 апреля по 12 марта. По количеству лайков он побил наши рекорды, собрав более семи тысяч виртуальных голосов. В номинации «Коллективное творчество» первыми стали ребята из группы «Жарки» детского сада № 4 и воспитанники кайерканского кружка «Клубок». Лучшие аппликации получились у Ярослава Шляхова и Милены Хотиной. Курочки и цыплята выполненные Алисой Баевой, Вилией Федоровой, Сашей Бойко тоже заняли свои места на пьедестале почета. Победители в номинации интернет-звезда определились путем онлайн-голосования. В лидерах работа Никиты Семерич, набравшая почти тысячу лайков. На втором месте плод коллективного творчества троих ребят с результатом 887 виртуальных голосов, на третьем – пасхальная композиция Егора Корнеева. Имена остальных победителей размещены на странице конкурса http://foto.gazetazp.ru/konkurs.php?id=6 . После пасхальной недели победители конкурса будут приглашены на экскурсию в Духовно-просветительский центр Норильской епархии и получат электронные дипломы. А с 17 апреля на нашем сайте стартует кулинарный конкурс «Празднуем Пасху». Семейные фотографии с пышными куличами и расписными яйцами можно самостоятельно размещать на электронной странице до 26 апреля.

Просмотров:318 Всего члены жюри отметили около полусотни работ по восьми номинациям.Конкурс, объединивший больше сотни ребят до 16 лет из всех районов Норильска, проходил на сайте «Заполярки» с 23 апреля по 12 марта. По количеству лайков он побил наши рекорды, собрав более семи тысяч виртуальных голосов. В номинации «Коллективное творчество» первыми стали ребята из группы «Жарки» детского сада № 4 и воспитанники кайерканского кружка «Клубок». Лучшие аппликации получились у Ярослава Шляхова и Милены Хотиной. Курочки и цыплята выполненные Алисой Баевой, Вилией Федоровой, Сашей Бойко тоже заняли свои места на пьедестале почета. Победители в номинации интернет-звезда определились путем онлайн-голосования. В лидерах работа Никиты Семерич, набравшая почти тысячу лайков. На втором месте плод коллективного творчества троих ребят с результатом 887 виртуальных голосов, на третьем – пасхальная композиция Егора Корнеева. Имена остальных победителей размещены на странице конкурса http://foto.gazetazp.ru/konkurs.php?id=6 .После пасхальной недели победители конкурса будут приглашены на экскурсию в Духовно-просветительский центр Норильской епархии и получат электронные дипломы.А с 17 апреля на нашем сайте стартует кулинарный конкурс «Празднуем Пасху». Семейные фотографии с пышными куличами и расписными яйцами можно самостоятельно размещать на электронной странице до 26 апреля.