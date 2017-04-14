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14 апреля 2017, 15:34



В Норильске под суд за совершение двух краж отправится жительница Дудинки.

Как установили стражи порядка, злоумышленница просила своих знакомых приютить ее на время ввиду отсутствия постоянного жилья в городе. У одного из потерпевших, остановившись на одну ночь, она похитила телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Другой заявитель и вовсе разрешил злоумышленнице пожить в своей квартире на время его отпуска. Воспользовавшись отсутствием хозяина, женщина похитила из его квартиры дорогостоящую посуду, электроинструменты, текстильные изделия на общую сумму около 72 тысяч рублей и продала их, чтобы на вырученные деньги отметить Новый год. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска разыскали и задержали подозреваемую. Она дала признательные показания. В отношении задержанной следователями Отдела полиции №1 ОМВД России по г. Норильску были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Максимальная санкция данных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование завершено и в ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом. Часть похищенного стражи порядка изъяли и вернули владельцам.

Просмотров:332 В дежурную часть Отдела полиции №1 г. Норильска от двух 60-летних местных жителей поступили сообщения о пропаже вещей из их квартир. Под подозрение в совершении данных преступлений попала общая знакомая потерпевших – 30-летняя жительница Дудинки, ранее судимая за совершение имущественных преступлений.Как установили стражи порядка, злоумышленница просила своих знакомых приютить ее на время ввиду отсутствия постоянного жилья в городе. У одного из потерпевших, остановившись на одну ночь, она похитила телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Другой заявитель и вовсе разрешил злоумышленнице пожить в своей квартире на время его отпуска. Воспользовавшись отсутствием хозяина, женщина похитила из его квартиры дорогостоящую посуду, электроинструменты, текстильные изделия на общую сумму около 72 тысяч рублей и продала их, чтобы на вырученные деньги отметить Новый год.В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска разыскали и задержали подозреваемую. Она дала признательные показания.В отношении задержанной следователями Отдела полиции №1 ОМВД России по г. Норильску были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Максимальная санкция данных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Расследование завершено и в ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом. Часть похищенного стражи порядка изъяли и вернули владельцам.