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14 апреля 2017, 15:44



За сбыт и хранение наркотиков перед судом предстанет житель Норильска.

Все «клиенты» подозреваемого были задержаны сотрудниками полиции. Суммарная масса изъятого синтетического наркотического средства, составила 1,18 грамма, что является крупным размером. В ходе обыска в квартире подозреваемого оперативниками было также обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства массой около 0,5 грамма. По данным фактам следователями были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1. УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и частью 2 статьи 228 «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция указанных статей предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Злоумышленник заключен под стражу, где дожидается суда.

Просмотров:294 В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники Отдела МВД России по г. Норильску задержали ранее судимого 39-летнего норильчанина, который посредством сети Интернет заказал наркотическое средство, расфасовал на разовые дозы, которые реализовал посредством тайников-закладок в подъезде дома, в котором проживал сам.Все «клиенты» подозреваемого были задержаны сотрудниками полиции. Суммарная масса изъятого синтетического наркотического средства, составила 1,18 грамма, что является крупным размером.В ходе обыска в квартире подозреваемого оперативниками было также обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства массой около 0,5 грамма.По данным фактам следователями были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1. УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и частью 2 статьи 228 «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция указанных статей предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Злоумышленник заключен под стражу, где дожидается суда.