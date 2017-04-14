|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
17:42 Губернатор определил науку, образование и инновационную деятельность как основной приоритет развития Красноярского края.
17:23 29 апреля - закрытие сезона у Норильской Лиги КВН. Он пройдет в форме фестиваля команд.
17:17 Глава города Олег Курилов принял участие в совещании при губернаторе Красноярского края. Главная тема - организация перевозок жителей Норильска и Таймыра в период реконструкции аэропорта "Алыкель".
17:12 Новое министерство будет создано в Красноярском крае
17:07 С 1 июля больничные по беременности и родам будут оформляться в электронном виде, а не на бумаге.
17:03 Завтра в Норильском индустриальном институте для будущих абитуриентов пройдет день открытых дверей.
16:42 В воскресенье часть Ленинского проспекта будет перекрыта для движения автотранспорта.
15:44 За сбыт и хранение наркотиков перед судом предстанет житель Норильска.
15:34 В Норильске под суд за совершение двух краж отправится жительница Дудинки.
15:04 Сегодня стали известны имена победителей онлайн-конкурса «Пасхальный декор», который проводился на сайте «Заполярной правды».
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх