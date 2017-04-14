Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 апреля 2017, 16:42



В воскресенье часть Ленинского проспекта будет перекрыта для движения автотранспорта.

На время прекращения движения владельцам транспортных средств рекомендуют выполнять движение по объездным направлениям: по Ленинскому проспекту (на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкина, на участке от улицы Павлова до улицы Советская), улицам Комсомольская, Кирова, Советская, Павлова. Изменятся и маршруты общественного транспорта. Маршрут № 2: в прямом направлении будет двигаться от остановки «Соцгород» по улицам Октябрьская, 50 лет Октября, Комсомольская, Советская, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту; в обратном направлении - от «Бульвара Влюбленных» по Ленинскому проспекту, улицам Советская, Комсомольская, 50 лет Октября, Октябрьская и далее по установленному маршруту. Маршрут № 4: в прямом направлении - от остановки «Улица Ветеранов» по улицам Талнахская, Павлова, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту; в обратном направлении - от остановки «Аптека» по Ленинскому проспекту, улицам Павлова, Талнахская и далее по установленному маршруту. Маршрут № 7 «А»: от «Института» по улицам 50 лет Октября, Комсомольская, Советская, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту. Маршрут № 7 «Б»: от «Бульвара Влюбленных» по Ленинскому проспекту, улицам Советская, Комсомольская, 50 лет Октября и далее по установленному маршруту. Маршрут № 12: в прямом направлении будет двигаться от остановки «Соцгород» по улицам Октябрьская, 50 лет Октября, Комсомольская, Советская, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту; в обратном направлении - от «Бульвара Влюбленных» по Ленинскому проспекту, улицам Советская, Комсомольская, 50 лет Октября, Октябрьская и далее по установленному маршруту. Маршруты № 22, № 26 «К», № 40, № 40 «К»: в прямом направлении: от «Бульвара Влюбленных» по Ленинскому проспекту, улицам Советская, Комсомольская, 50 лет Октября и далее по установленному маршруту; в обратном направлении - от остановки «Институт» по улицам 50 лет Октября, Комсомольская, Советская, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту.

Просмотров:307 Дорогу закроют в связи с проведением в Норильске семейных стартов корпоративного мероприятия «Полярная Олимпиада». Главная улица города станет пешеходной с 7:00 до 21:00 часов на участке от площади Гвардейская до перекрестка с улицей Павлова.На время прекращения движения владельцам транспортных средств рекомендуют выполнять движение по объездным направлениям: по Ленинскому проспекту (на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкина, на участке от улицы Павлова до улицы Советская), улицам Комсомольская, Кирова, Советская, Павлова.Изменятся и маршруты общественного транспорта.Маршрут № 2: в прямом направлении будет двигаться от остановки «Соцгород» по улицам Октябрьская, 50 лет Октября, Комсомольская, Советская, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту; в обратном направлении - от «Бульвара Влюбленных» по Ленинскому проспекту, улицам Советская, Комсомольская, 50 лет Октября, Октябрьская и далее по установленному маршруту.Маршрут № 4: в прямом направлении - от остановки «Улица Ветеранов» по улицам Талнахская, Павлова, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту; в обратном направлении - от остановки «Аптека» по Ленинскому проспекту, улицам Павлова, Талнахская и далее по установленному маршруту.Маршрут № 7 «А»: от «Института» по улицам 50 лет Октября, Комсомольская, Советская, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту.Маршрут № 7 «Б»: от «Бульвара Влюбленных» по Ленинскому проспекту, улицам Советская, Комсомольская, 50 лет Октября и далее по установленному маршруту.Маршрут № 12: в прямом направлении будет двигаться от остановки «Соцгород» по улицам Октябрьская, 50 лет Октября, Комсомольская, Советская, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту;в обратном направлении - от «Бульвара Влюбленных» по Ленинскому проспекту, улицам Советская, Комсомольская, 50 лет Октября, Октябрьская и далее по установленному маршруту.Маршруты № 22, № 26 «К», № 40, № 40 «К»:в прямом направлении: от «Бульвара Влюбленных» по Ленинскому проспекту, улицам Советская, Комсомольская, 50 лет Октября и далее по установленному маршруту; в обратном направлении - от остановки «Институт» по улицам 50 лет Октября, Комсомольская, Советская, Ленинскому проспекту и далее по установленному маршруту.