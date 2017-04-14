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14 апреля 2017, 17:03



Завтра в Норильском индустриальном институте для будущих абитуриентов пройдет день открытых дверей.



Просмотров:309 Педагоги расскажут об истории НГИИ, о перспективах развития института, правилах поступления в 2017 году. На вопросы выпускников из Норильска, Талнаха, Кайеркана ответят ректор и деканы. Студенты проведут для гостей экскурсию по кафедрам, расскажут о востребованных профессиях. Встреча начнется в 16 часов. Помимо этого, школьники могут принять участие в увлекательной «Квест – игре»: «Я хочу учиться в НГИИ», победа в которой, позволит получить дополнительный балл к ЕГЭ, при поступлении в Норильский индустриальный институт. В прошлом году на дне открытых дверей в норильском вузе побывали около четырехсот старшеклассников Норильского промрайона. Более 30% ведущих специалистов в НПР – выпускники Норильского индустриального института. Студенты закрепляют свои теоретические знания, проходя практику на предприятиях «Норникеля» и других учреждениях города. Подготовка специалистов ведется по восьми направлениям (18 специальностям) высшего профессионального образования, восьми специальностям среднего профессионального образования, семи программам послевузовского образования (аспирантура); 11 программам профессиональной переподготовки и 14 программам повышения квалификации в системе дополнительного образования и довузовской подготовке абитуриентов.