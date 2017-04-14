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14 апреля 2017, 17:12



Новое министерство будет создано в Красноярском крае

Как подчеркнули в пресс-службе регионального правительства, в первую очередь работа нового министерства будет направлена на улучшение экологической ситуации в Красноярском крае. Уже утвержден комплексный план первоочередных мероприятий, которые предстоит провести министерству. В их числе - проверки промышленных предприятий, мониторинг состояния атмосферного воздуха, мероприятия по ограничению выбросов, формирование нормативов по предельно допустимым выбросам в Красноярске и Красноярском крае, согласование генеральной схемы газификации региона, контроль качества бензина, обновление парка общественного транспорта в Красноярске и другие.

Просмотров:286 Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подписал распоряжение о создании нового регионального министерства - экологии и рационального природопользования. Как отмечается в документе, оно будет сформировано путем преобразования уже действующих органов краевой исполнительной власти. Все необходимые нормативные акты, связанные с деятельностью создаваемой структуры, администрация губернатора и краевого правительства подготовит к 1 мая 2017 года.Как подчеркнули в пресс-службе регионального правительства, в первую очередь работа нового министерства будет направлена на улучшение экологической ситуации в Красноярском крае. Уже утвержден комплексный план первоочередных мероприятий, которые предстоит провести министерству. В их числе - проверки промышленных предприятий, мониторинг состояния атмосферного воздуха, мероприятия по ограничению выбросов, формирование нормативов по предельно допустимым выбросам в Красноярске и Красноярском крае, согласование генеральной схемы газификации региона, контроль качества бензина, обновление парка общественного транспорта в Красноярске и другие.