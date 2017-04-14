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14 апреля 2017, 17:17



Глава города Олег Курилов принял участие в совещании при губернаторе Красноярского края. Главная тема - организация перевозок жителей Норильска и Таймыра в период реконструкции аэропорта "Алыкель".

Глава города отметил, что очереди в некоторых авиакассах были при старте продаж билетов на летнее расписание. Сейчас ситуация нормализовалась. Снизить ажиотажный спрос помогла система заявочного бронирования билетов, которая постоянно корректируется в связи с потребностями жителей, изменением графиков отпусков. Зарезервированные и невыкупленные в течение двух недель билеты возвращаются в свободную продажу. Значительно снизило напряжение распределение отпусков сотрудников компании "Норникель" в течение календарного года. По словам Олега Курилова, к 1 мая в реализацию поступит еще более 10 тыс. билетов. Всего в соответствии с разработанной программой в летний период планируется обеспечить перевозку почти 128 тыс. пассажиров по направлениям Норильск-Москва, Норильск-Красноярск, Норильск-Новый Уренгой. Виктор Толоконский подчеркнул, что местные власти совместно с администрацией аэропорта должны приложить все усилия, чтобы не допустить дефицита билетов в связи с усложнением схемы полетов в период реконструкции аэропорта. "Ремонт взлетно-посадочной полосы – это большое событие для северян, которого они ждали долгие годы, – сказал Губернатор. – Это залог безопасной работы аэропорта на много лет вперед, это появление новых маршрутов, современных самолетов. Такое событие не должно быть омрачено очередями в кассах. Нужно максимально удовлетворить спрос норильчан. Рассмотрите возможность привлечения к перевозке подходящих судов других авиакомпаний, ставьте в расписание дополнительные рейсы. Работайте с каждой заявкой и жалобой. Если мы правильно все спланируем и организуем, никакой социальной напряженности не

Просмотров:308 Глава Норильска Олег Курилов доложил Губернатору, что активные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы начнутся, когда температура воздуха поднимется до 5 градусов. Техника и специалисты к ремонту готовы. Продолжается информационная работа с горожанами, руководителями предприятий по разъяснению схемы авиаперевозок, бронированию и приобретению билетов. По словам Олега Курилова, заблаговременно проведен сбор заявок-требований от выпускников школ, планирующих выезд для поступления в учебные учреждения за пределами Норильска. Продолжается работа по обеспечению авиабилетами детских групп, военнослужащих, граждан, выезжающих на санаторно-курортное лечение, участников программы переселения, вахтовиков и отпускников. На каждом рейсе предусмотрен резерв билетов для экстренных вылетов.Глава города отметил, что очереди в некоторых авиакассах были при старте продаж билетов на летнее расписание. Сейчас ситуация нормализовалась. Снизить ажиотажный спрос помогла система заявочного бронирования билетов, которая постоянно корректируется в связи с потребностями жителей, изменением графиков отпусков. Зарезервированные и невыкупленные в течение двух недель билеты возвращаются в свободную продажу. Значительно снизило напряжение распределение отпусков сотрудников компании "Норникель" в течение календарного года.По словам Олега Курилова, к 1 мая в реализацию поступит еще более 10 тыс. билетов.Всего в соответствии с разработанной программой в летний период планируется обеспечить перевозку почти 128 тыс. пассажиров по направлениям Норильск-Москва, Норильск-Красноярск, Норильск-Новый Уренгой.Виктор Толоконский подчеркнул, что местные власти совместно с администрацией аэропорта должны приложить все усилия, чтобы не допустить дефицита билетов в связи с усложнением схемы полетов в период реконструкции аэропорта."Ремонт взлетно-посадочной полосы – это большое событие для северян, которого они ждали долгие годы, – сказал Губернатор. – Это залог безопасной работы аэропорта на много лет вперед, это появление новых маршрутов, современных самолетов. Такое событие не должно быть омрачено очередями в кассах. Нужно максимально удовлетворить спрос норильчан. Рассмотрите возможность привлечения к перевозке подходящих судов других авиакомпаний, ставьте в расписание дополнительные рейсы. Работайте с каждой заявкой и жалобой. Если мы правильно все спланируем и организуем, никакой социальной напряженности не