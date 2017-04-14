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14 апреля 2017, 17:23



29 апреля - закрытие сезона у Норильской Лиги КВН. Он пройдет в форме фестиваля команд.



Просмотров:425 Традиционно фестиваль завершается гала-концертом с участием лучших команд сезона. Гала-концерт состоится в Городском центре культуры XXIV фестиваля команд Норильской Лиги КВН «Закрытие сезона». Традиционный апрельский фестиваль КВН завершает сезон игр 2016–2017 года, подводит итоги и ставит задачи на новый творческий сезон. В программу гала-концерта вошли выступления 15-ти команд, среди которых сборная команда школьников «Наверно, клёвая», завоевавшая «Кубок Осени» и «Кубок Весны», молодежная команда «Норильское Бутово», ставшая чемпионом Норильской Лиги КВН, и команды новичков Гимназий №4, 5, Лицея №3. Кроме того, выступят полюбившиеся и известные норильскому зрителю молодежные команды: призеры «Кубка Чемпионов» молодежная сборная «Лето», сборная педагогов «БО-БО Космическая обезьянка», команда КВNN «Одноклассники Эдиты Пьехи» и команды КВН из г.Дудинки.