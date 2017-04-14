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14 апреля 2017, 17:42



Губернатор определил науку, образование и инновационную деятельность как основной приоритет развития Красноярского края.

Одним из базовых принципов губернатор назвал приоритетный сдвиг в пользу развития науки, образования, инновационной деятельности. С этой целью оказывается поддержка вузам края, развивается образование в школах, на сегодняшний момент создано 79 спецклассов, ученики которых традиционно становятся победителями всероссийских предметных олимпиад. «Завершается строительство физико-математической специальной школы с интернатом в структуре Сибирского федерального университета, но с перспективой финансирования из бюджета края, поэтому это тоже очень важно для молодых поколений. Новые исследовательские центры, базовые кафедры, «Норникель» создал очень мощный исследовательский центр в Сибирском федеральном университете. «Красцветмет» построил свой технологический парк и очень серьёзно развивается в научно-технологическом плане. Есть много нового в учреждениях дополнительного образования», - сообщил глава региона. Во время работы Красноярского экономического форума в краевом центре будет открыт детский технопарк. Проект реализуется на федеральные средства и при поддержке компании «Норникель». «Это будет уникальная концентрация оборудования, технологий – и образовательных, и технологических», - подчеркнул он. По словам губернатора, в 2016-м году были открыты 16 новых центров научно-технического творчества молодёжи. Мероприятия, проведенные в рамках Фестиваля науки, посетили более 70 тыс. человек. Красноярский краевой фонд поддержки науки и научно-технической деятельности поддержал на конкурсной основе более 300 проектов молодых учёных «Мы впервые попробовали, и сейчас будем анализировать, возможно, внесём коррективы, но простимулируем, чтобы лучшие школьники поступали в университеты Красноярска, а не уезжали в Москву, в Санкт-Петербург, за границу. Мы ввели для студентов, которые приходят с определённым уровнем баллов по ЕГЭ, специальную краевую стипендию. Уже с первого дня пребывания в университете действует такая стипендия», - заявил Виктор Толоконский.

Просмотров:301 Выступая с ежегодным отчётом перед депутатами Законодательного Собрания края, губернатор обозначил базовые приоритеты формирования политики развития Красноярского края.Одним из базовых принципов губернатор назвал приоритетный сдвиг в пользу развития науки, образования, инновационной деятельности. С этой целью оказывается поддержка вузам края, развивается образование в школах, на сегодняшний момент создано 79 спецклассов, ученики которых традиционно становятся победителями всероссийских предметных олимпиад.«Завершается строительство физико-математической специальной школы с интернатом в структуре Сибирского федерального университета, но с перспективой финансирования из бюджета края, поэтому это тоже очень важно для молодых поколений. Новые исследовательские центры, базовые кафедры, «Норникель» создал очень мощный исследовательский центр в Сибирском федеральном университете. «Красцветмет» построил свой технологический парк и очень серьёзно развивается в научно-технологическом плане. Есть много нового в учреждениях дополнительного образования», - сообщил глава региона.Во время работы Красноярского экономического форума в краевом центре будет открыт детский технопарк. Проект реализуется на федеральные средства и при поддержке компании «Норникель». «Это будет уникальная концентрация оборудования, технологий – и образовательных, и технологических», - подчеркнул он.По словам губернатора, в 2016-м году были открыты 16 новых центров научно-технического творчества молодёжи. Мероприятия, проведенные в рамках Фестиваля науки, посетили более 70 тыс. человек. Красноярский краевой фонд поддержки науки и научно-технической деятельности поддержал на конкурсной основе более 300 проектов молодых учёных«Мы впервые попробовали, и сейчас будем анализировать, возможно, внесём коррективы, но простимулируем, чтобы лучшие школьники поступали в университеты Красноярска, а не уезжали в Москву, в Санкт-Петербург, за границу. Мы ввели для студентов, которые приходят с определённым уровнем баллов по ЕГЭ, специальную краевую стипендию. Уже с первого дня пребывания в университете действует такая стипендия», - заявил Виктор Толоконский.