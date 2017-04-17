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17 апреля 2017, 11:19

Благодатный огонь, воссиявший в Иерусалиме, доставлен в Норильск.


В особой лампадке, изготовленной по образцу «олимпийской», его привез к нам в собор отец Софроний, настоятель Туруханского Свято-Троицкого мужского монастыря.
Огонь проделал традиционный путь: спецрейсом из Израиля в Москву его по традиции доставила делегация Фонда Андрея Первозванного, в составе которой в 2017 году была официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Далее он следовал по регионам, в нашем случае – в столицу края, и уже из Красноярска - в Норильск: люди везде должны иметь возможность радоваться чуду воскресения и торжеству жизни над смертью.
"Живоносный источник, Благодатный огонь, всю Светлую Седмицу, всю эту радостную и величественную неделю, следующую за Пасхой, а именно с 17 по 23 апреля, будет гореть в храме «Всех скорбящих радость» и других церквях епархии, - сказал секретарь норильской епархии иеромонах Герман. – Далее его перенесут в малый храм и оставят в неугасимой лампаде, - таким образом, в течение года все желающие, каждый прихожанин сможет зажечь от него свою свечу, а значит, и свое сердце, если оно открыто к вере, надежде и любви".
Верующие считают, что огонь чудесным образом является в Великую субботу в Кувуклии – часовне над гробом Господним. Это сопровождается молитвенной церемонией. Всполохи света как будто стекают вниз по стенам и колоннам, а их отверстия в куполе храма на Гроб Господень опускается вертикальный широкий столб света.
Снисхождение происходит ежегодно накануне праздника православной пасхи, в Великую субботу. Говорят, что если огонь в какой-нибудь год не появится – значит, ждите или войны, или конца света. Так что схождение Благодатного огня для православного человека означает, что у него есть еще время для покаяния.

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12:19   Семейная команда, выступавшая за администрацию Норильска, победила в третьей Полярной олимпиаде. 12:08   На поддержку коренных малочисленных народов Таймыра в 2017 году из бюджета Красноярского края выделено более 280 миллионов рублей.
11:53   Таймырский посёлок Новорыбная сегодня встречает участников межрегиональной методической конференции. 11:53   Депутаты Госдумы от Красноярского края опубликовали сведения о доходах за 2016 год.
11:53   В Норильске задержали серийного грабителя. 11:53   Таймыр передал эстафету краевого конкурса «Мастера Красноярья» Дивногорску.
11:52   Госавтоинспекторы Норильска подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни. 11:31   Сотрудники полиции и дружинники обеспечили правопорядок и безопасность на пасхальных мероприятиях.
11:27   Общественный совет при норильской полиции провел первое в 2017 году официальное заседание. 11:19   Благодатный огонь, воссиявший в Иерусалиме, доставлен в Норильск.

 14 апреля 2017 
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17:17   Глава города Олег Курилов принял участие в совещании при губернаторе Красноярского края. Главная тема - организация перевозок жителей Норильска и Таймыра в период реконструкции аэропорта "Алыкель". 17:12   Новое министерство будет создано в Красноярском крае
17:07   С 1 июля больничные по беременности и родам будут оформляться в электронном виде, а не на бумаге. 17:03   Завтра в Норильском индустриальном институте для будущих абитуриентов пройдет день открытых дверей.
16:42   В воскресенье часть Ленинского проспекта будет перекрыта для движения автотранспорта. 15:44   За сбыт и хранение наркотиков перед судом предстанет житель Норильска.
15:34   В Норильске под суд за совершение двух краж отправится жительница Дудинки. 15:04   Сегодня стали известны имена победителей онлайн-конкурса «Пасхальный декор», который проводился на сайте «Заполярной правды».
15:03   Управление общего и дошкольного образования Норильска проводит анкетирование «Изучение мнения населения об удовлетворенности качеством муниципальных услуг в сфере образования». 15:01   Теплоход "Близняк" этим летом будет выполнять прямые пассажирские рейсы из Дудинки в Красноярск.
14:59   Завтра на Таймыре стартует акция «Остановим насилие против детей». 14:58   Подготовка к летней торговле в Дудинке уже началась.
14:57   Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР. 14:53   Дворец творчества детей и молодежи продолжает набор в «Летнюю академию творчества».
14:42   Россельхознадзор не пустил мясо в Норильск. 11:00   Глава региона отчитался перед краевым парламентом.
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 13 апреля 2017 
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15:59   Двоек меньше, пятерок – больше! Штаб тотального диктанта подвел итоги международной акции. 15:57   Хорошая новость. Федеральный поток на финансирование программы переселения жителей Норильска может возобновиться в 2018 г.
14:17   «Человек и природа» глазами детей. Сегодня таймырские школьники принимают участие в международном игровом конкурсе по естествознанию. 14:16   До и после Пасхи. У православных норильчан - Страстная седмица; в память тех самых событий, когда в Иерусалиме сначала встретили, потом предали, а потом распяли Христа.
14:07   «Неделя ОБЖ» проходит в Дудинке. Таймырские школьники освоили первый этап - пожарную безопасность. 13:43   Дудинка скорбит по герою. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Иван Федотович Огиенко.
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17:37   С 6 по 9 апреля в городском Центре культуры проходил XIV фестиваль-конкурс детской песни «Солнечный круг». 17:36   Сборная команда Норильска по хоккею со 2 по 10 апреля принимала участие в финале Всероссийских соревнований «Золотая шайба» в Сочи.
17:29   Участник ДТП в Норильске предъявил госавтоинспекторам поддельное водительское удостоверение. 17:28   Усы, лапы и хвосты. Более сотни собак разных пород смогут увидеть норильчане на региональной выставке, которую проводит клуб служебного собаководства.
17:27   Норильчанка защищала честь России на первенстве Европы по тхэквондо. 17:25   Представители Таймырской федерации кендо провели мастер-класс для норильчан.
17:13   Яркие, креативные, неповторимые. Подведены итоги конкурса детского творчества на сайте «Заполярной правды» «Пасхальный декор». 17:12   Норильские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже.




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