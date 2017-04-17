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17 апреля 2017, 11:19



Благодатный огонь, воссиявший в Иерусалиме, доставлен в Норильск.

Огонь проделал традиционный путь: спецрейсом из Израиля в Москву его по традиции доставила делегация Фонда Андрея Первозванного, в составе которой в 2017 году была официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Далее он следовал по регионам, в нашем случае – в столицу края, и уже из Красноярска - в Норильск: люди везде должны иметь возможность радоваться чуду воскресения и торжеству жизни над смертью. "Живоносный источник, Благодатный огонь, всю Светлую Седмицу, всю эту радостную и величественную неделю, следующую за Пасхой, а именно с 17 по 23 апреля, будет гореть в храме «Всех скорбящих радость» и других церквях епархии, - сказал секретарь норильской епархии иеромонах Герман. – Далее его перенесут в малый храм и оставят в неугасимой лампаде, - таким образом, в течение года все желающие, каждый прихожанин сможет зажечь от него свою свечу, а значит, и свое сердце, если оно открыто к вере, надежде и любви". Верующие считают, что огонь чудесным образом является в Великую субботу в Кувуклии – часовне над гробом Господним. Это сопровождается молитвенной церемонией. Всполохи света как будто стекают вниз по стенам и колоннам, а их отверстия в куполе храма на Гроб Господень опускается вертикальный широкий столб света. Снисхождение происходит ежегодно накануне праздника православной пасхи, в Великую субботу. Говорят, что если огонь в какой-нибудь год не появится – значит, ждите или войны, или конца света. Так что схождение Благодатного огня для православного человека означает, что у него есть еще время для покаяния.

Просмотров:62 В особой лампадке, изготовленной по образцу «олимпийской», его привез к нам в собор отец Софроний, настоятель Туруханского Свято-Троицкого мужского монастыря.Огонь проделал традиционный путь: спецрейсом из Израиля в Москву его по традиции доставила делегация Фонда Андрея Первозванного, в составе которой в 2017 году была официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Далее он следовал по регионам, в нашем случае – в столицу края, и уже из Красноярска - в Норильск: люди везде должны иметь возможность радоваться чуду воскресения и торжеству жизни над смертью."Живоносный источник, Благодатный огонь, всю Светлую Седмицу, всю эту радостную и величественную неделю, следующую за Пасхой, а именно с 17 по 23 апреля, будет гореть в храме «Всех скорбящих радость» и других церквях епархии, - сказал секретарь норильской епархии иеромонах Герман. – Далее его перенесут в малый храм и оставят в неугасимой лампаде, - таким образом, в течение года все желающие, каждый прихожанин сможет зажечь от него свою свечу, а значит, и свое сердце, если оно открыто к вере, надежде и любви".Верующие считают, что огонь чудесным образом является в Великую субботу в Кувуклии – часовне над гробом Господним. Это сопровождается молитвенной церемонией. Всполохи света как будто стекают вниз по стенам и колоннам, а их отверстия в куполе храма на Гроб Господень опускается вертикальный широкий столб света.Снисхождение происходит ежегодно накануне праздника православной пасхи, в Великую субботу. Говорят, что если огонь в какой-нибудь год не появится – значит, ждите или войны, или конца света. Так что схождение Благодатного огня для православного человека означает, что у него есть еще время для покаяния.