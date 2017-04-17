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17 апреля 2017, 11:27



Общественный совет при норильской полиции провел первое в 2017 году официальное заседание.

Заместитель начальника отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по г. Норильску подполковник полиции Наталья Куприянова ознакомила присутствующих с миграционной обстановкой в городе, рассказала о результатах работы полицейских в сфере миграционного законодательства в первом квартале 2017 года, а также о возможности получения государственных услуг в этом направлении в электронном виде. Общественники интересовались вопросами, касающимися соблюдения иностранными гражданами российского законодательства и профилактики правонарушений и преступлений в сфере миграции. К ответам на эти вопросы подключился заместитель начальника Отдела МВД России по г. Норильску подполковник внутренней службы Мурад Вагабов. Также общественные деятели рассмотрели итоги работы Совета в первом квартале 2017 года, обсудили реализацию дальнейших планов и наметили ряд мероприятий, проводимых в рамках общественного контроля. В завершение встречи представители Отдела МВД вручили удостоверения тем членам Общественного совета, кто по тем или иным причинам еще их не получил.

Просмотров:63 Общественный совет при Отделе МВД России по г. Норильску провел первое в этом году официальное заседание, на котором рассмотрел вопрос о состоянии миграционной ситуации в городе Норильске.Заместитель начальника отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по г. Норильску подполковник полиции Наталья Куприянова ознакомила присутствующих с миграционной обстановкой в городе, рассказала о результатах работы полицейских в сфере миграционного законодательства в первом квартале 2017 года, а также о возможности получения государственных услуг в этом направлении в электронном виде.Общественники интересовались вопросами, касающимися соблюдения иностранными гражданами российского законодательства и профилактики правонарушений и преступлений в сфере миграции. К ответам на эти вопросы подключился заместитель начальника Отдела МВД России по г. Норильску подполковник внутренней службы Мурад Вагабов.Также общественные деятели рассмотрели итоги работы Совета в первом квартале 2017 года, обсудили реализацию дальнейших планов и наметили ряд мероприятий, проводимых в рамках общественного контроля.В завершение встречи представители Отдела МВД вручили удостоверения тем членам Общественного совета, кто по тем или иным причинам еще их не получил.