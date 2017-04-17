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17 апреля 2017, 11:31



Сотрудники полиции и дружинники обеспечили правопорядок и безопасность на пасхальных мероприятиях.

В обеспечении общественного порядка и общественной безопасности было задействовано более 40 сотрудников полиции, 23 представителя добровольной народной дружины и шесть работников частных охранных организаций. Прилегающая к местам проведения мероприятий территория была обследована с применением технических средств, вблизи храмов дежурили наряды ДПС. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено.

Просмотров:56 В минувшее воскресенье, а также в ночь с 15 на 16 апреля в храмах всех районов Норильска, включая Снежногорск, прошли праздничные богослужения, посвященные православному празднику Пасхи Христовой. В праздничных мероприятиях приняли участие около 10 тысяч человек.В обеспечении общественного порядка и общественной безопасности было задействовано более 40 сотрудников полиции, 23 представителя добровольной народной дружины и шесть работников частных охранных организаций.Прилегающая к местам проведения мероприятий территория была обследована с применением технических средств, вблизи храмов дежурили наряды ДПС.Нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено.