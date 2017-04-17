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17 апреля 2017, 11:52



Госавтоинспекторы Норильска подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни.

Во время рейдов дорожными полицейскими задержано 7 нетрезвых водителей, 2 автолюбителя, управлявших автомобилями без прав, 17 нарушителей правил перевозки детей в автомобиле. 46 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, 21 - за нарушение правил тонировки, 11 - за нарушение скоростного режима, 5 – за то, что не уступили дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Пять автомобилей помещено на штрафстоянку. В отношении одного 37-летнего автовладельца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Просмотров:58 В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудниками дорожной полиции выявлено 289 нарушений Правил дорожного движения.Во время рейдов дорожными полицейскими задержано 7 нетрезвых водителей, 2 автолюбителя, управлявших автомобилями без прав, 17 нарушителей правил перевозки детей в автомобиле.46 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, 21 - за нарушение правил тонировки, 11 - за нарушение скоростного режима, 5 – за то, что не уступили дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Пять автомобилей помещено на штрафстоянку.В отношении одного 37-летнего автовладельца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.