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17 апреля 2017, 11:53



Таймыр передал эстафету краевого конкурса «Мастера Красноярья» Дивногорску.

Конкурс объединил мастеров декоративно-прикладного искусства и художников-любителей из Дудинки, сельских поселений Хатанга и Караул, Игарки, Норильска и Эвенкии. Всего поступило более 200 работ от участников в возрасте от 15 лет и старше. Открыла церемонию награждения его победителей начальник Управления культуры Администрации муниципального района Валентина Сацкая: «Таймырский Дом народного творчества, Центры творчества в Дудинке, Хатанге и Карауле объединяют всех мастеров, людей, неравнодушных к искусству и декоративно-прикладному творчеству. Любая работа – это, прежде всего, сам человек-творец. Спасибо Министерству культуры края и Государственному центру народного творчества Красноярского края за этот конкурс, который на нашей территории объединил Эвенкию, Игарку, Норильск и Таймыр. Представлены разные работы, от традиционного до современного творчества. Но качество каждой - очень высокое». Все участники зонального этапа конкурса были награждены Дипломами участников. Дипломами победителей отмечены в номинации «Изобразительное искусство» норильчанин Андрей Попов и руководитель Таймырского Дома народного творчества Любовь Попова. В номинации «Авторская и народная кукла» награждены норильчане Надежда Матяш, Луиза Комачева и Антонина Москалева. В номинации «Художественный текстиль и женские рукоделия» победу одержали жительницы Дудинки Светлана Аксёнова, Марина Ярославцева и Светлана Попова, норильчанки Надежда Бабкина и Евгения Никонорова, а также жительница сельского поселения Хатанга Варвара Попова. В номинации «Художественная обработка металла, камня и кости» отмечены жители Дудинки Олег Марченко, Дмитрий Чуприн, Андрей Поротов, Алексей Чунанчар, Вольдемар Ямкин, жители Норильска Виктор Пожидаев, Павлина Штурхаль, Валерия Амеличкина и представитель Хатангского поселения Николай Киргизов. В номинации «Художественная обработка кожи и меха, бисер» лучшими названы представительница Дудинки Елена Лаптукова и жительница сельского поселения Караул Марианна Михайлова. В номинации «Молодой мастер» награды получили норильчане Екатерина Чумак и Анастасия Лукьянова, в номинации «Учитель-ученик» - Елена Мусина. Специальный диплом за активное участие в мастер-классе «Похвальное слово лошади» вручен дудинскому школьнику Вениамину Безруких. Гран-при зонального этапа краевого конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья» был торжественно вручен мастеру-косторезу Таймырского Дома народного творчества Николаю Киргизову. Уже 22 апреля выставка, объединяющая мастеров Центральной группы районов, откроется в Дивногорске. В завершении церемонии награждения коллектив Таймырского Дома народного творчества предложил организаторам краевого конкурса ввести традицию передачи эстафеты конкурса через видеообращение участников. Все лауреаты, члены жюри и представители пяти этносов Таймыра записали видео под праздничный салют, передавая эстафету «Мастеров Красноярья» городу Дивногорску.

Просмотров:53 Подведены итоги зонального этапа краевого конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья», который в этом году впервые стартовал на Таймыре. Накануне в Таймырском Доме народного творчества состоялись церемония награждения и презентация выставки «Крайний Север», где были представлены работы более 90 участников конкурса из северных территорий края.Конкурс объединил мастеров декоративно-прикладного искусства и художников-любителей из Дудинки, сельских поселений Хатанга и Караул, Игарки, Норильска и Эвенкии. Всего поступило более 200 работ от участников в возрасте от 15 лет и старше.Открыла церемонию награждения его победителей начальник Управления культуры Администрации муниципального района Валентина Сацкая: «Таймырский Дом народного творчества, Центры творчества в Дудинке, Хатанге и Карауле объединяют всех мастеров, людей, неравнодушных к искусству и декоративно-прикладному творчеству. Любая работа – это, прежде всего, сам человек-творец. Спасибо Министерству культуры края и Государственному центру народного творчества Красноярского края за этот конкурс, который на нашей территории объединил Эвенкию, Игарку, Норильск и Таймыр. Представлены разные работы, от традиционного до современного творчества. Но качество каждой - очень высокое».Все участники зонального этапа конкурса были награждены Дипломами участников. Дипломами победителей отмечены в номинации «Изобразительное искусство» норильчанин Андрей Попов и руководитель Таймырского Дома народного творчества Любовь Попова. В номинации «Авторская и народная кукла» награждены норильчане Надежда Матяш, Луиза Комачева и Антонина Москалева. В номинации «Художественный текстиль и женские рукоделия» победу одержали жительницы Дудинки Светлана Аксёнова, Марина Ярославцева и Светлана Попова, норильчанки Надежда Бабкина и Евгения Никонорова, а также жительница сельского поселения Хатанга Варвара Попова. В номинации «Художественная обработка металла, камня и кости» отмечены жители Дудинки Олег Марченко, Дмитрий Чуприн, Андрей Поротов, Алексей Чунанчар, Вольдемар Ямкин, жители Норильска Виктор Пожидаев, Павлина Штурхаль, Валерия Амеличкина и представитель Хатангского поселения Николай Киргизов. В номинации «Художественная обработка кожи и меха, бисер» лучшими названы представительница Дудинки Елена Лаптукова и жительница сельского поселения Караул Марианна Михайлова. В номинации «Молодой мастер» награды получили норильчане Екатерина Чумак и Анастасия Лукьянова, в номинации «Учитель-ученик» - Елена Мусина. Специальный диплом за активное участие в мастер-классе «Похвальное слово лошади» вручен дудинскому школьнику Вениамину Безруких.Гран-при зонального этапа краевого конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья» был торжественно вручен мастеру-косторезу Таймырского Дома народного творчества Николаю Киргизову.Уже 22 апреля выставка, объединяющая мастеров Центральной группы районов, откроется в Дивногорске. В завершении церемонии награждения коллектив Таймырского Дома народного творчества предложил организаторам краевого конкурса ввести традицию передачи эстафеты конкурса через видеообращение участников. Все лауреаты, члены жюри и представители пяти этносов Таймыра записали видео под праздничный салют, передавая эстафету «Мастеров Красноярья» городу Дивногорску.