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17 апреля 2017, 11:53



В Норильске задержали серийного грабителя.

Ранее он похитил у знакомого банковскую карточку, с которой обналичил деньги. Общий ущерб оценили в 50 тыс. рублей. 37-летнего ранее судимого мужчину задержали. Ему теперь грозит до 7 лет колонии.

Просмотров:58 Как сообщили в краевой полиции, к стражам порядка обратился житель Норильска. Его ограбил малоизвестный мужчина. Он пришел к нему домой, завязалась ссора и гость силой отобрал у хозяина деньги.Ранее он похитил у знакомого банковскую карточку, с которой обналичил деньги. Общий ущерб оценили в 50 тыс. рублей. 37-летнего ранее судимого мужчину задержали. Ему теперь грозит до 7 лет колонии.