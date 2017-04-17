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17 апреля 2017, 11:53



Депутаты Госдумы от Красноярского края опубликовали сведения о доходах за 2016 год.

Из семи представителей Красноярского края в Госдуме самый большой доход задекларировал Артур Чилингаров – 20,5 млн рублей. В собственности депутата два земельных участка, жилой дом, гараж и квартира, а также мотовездеход «РМ 500». Супруга Чилингарова заработала чуть больше 900 тысяч за год. У нее также имеется квартира. Доход Ларисы Шойгу за прошлый год составил 5,1 млн рублей. В ее собственности нет ни автомобилей, ни земельных участков, ни квартир. Супруг Ларисы Шойгу заработал 1,4 млн рулей. На нем числится квартира и автомобиль Volkswagen Tiguan. Раиса Кармазина за прошедший год заработала 5 млн рублей. В ее собственности значатся 2 земельных участка, жилой дом, гараж, квартира и овощехранилище. Супруг Кармазиной задекларировал доход 1,7 млн рублей. В его собственности 2 квартиры, 2 участка, жилой дом, а также Toyota caldina, снегоход ямаха vk 540E, трактор WEITYO TY244 и легковой автоприцеп. Петр Пимашков заработал 4,9 млн рублей. Также у него имеется квартира, машиноместо, моторная лодка GRIZZLY 490 DC и прицеп под нее. 3,6 млн рублей за прошлый год заработал Юрий Швыткин. В его собственности садовый участок, земельный участок, занимаемый капитальным гаражом боксового типа, 1/4 доля квартиры, гараж с подвалом и автомобиль toyota VENZA. Супруга Швыткина заработала за прошлый год порядка 583 тысяч рублей, имеет 1/4 долю квартиры. Виктор Зубарев задекларировал доход в 3,2 млн рублей, 3 садовых участка, жилой дом, гараж и автомобиль ТОЙОТА ЛЕКСУС LS 600. Его супруга заработала 364 тысячи рублей, имеет садовый участок и ТОЙОТУ ЛЕКСУС LS 460. Меньше всех за прошлый год оказался доход у Сергея Натарова – 1,3 млн рублей, а его супруга, согласно декларации, и вовсе заработала 3 рубля 70 копеек. У Натарова и его жены имеется по квартире, а также по автомобилю - TOYOTA CAMRY у Натарова и LAND ROVER RANGE ROVER у супруги.

Просмотров:61 На официальном сайте Государственной Думы опубликованы сведения о доходах и имуществе депутатов за 2016 год.Из семи представителей Красноярского края в Госдуме самый большой доход задекларировал Артур Чилингаров – 20,5 млн рублей. В собственности депутата два земельных участка, жилой дом, гараж и квартира, а также мотовездеход «РМ 500». Супруга Чилингарова заработала чуть больше 900 тысяч за год. У нее также имеется квартира.Доход Ларисы Шойгу за прошлый год составил 5,1 млн рублей. В ее собственности нет ни автомобилей, ни земельных участков, ни квартир. Супруг Ларисы Шойгу заработал 1,4 млн рулей. На нем числится квартира и автомобиль Volkswagen Tiguan.Раиса Кармазина за прошедший год заработала 5 млн рублей. В ее собственности значатся 2 земельных участка, жилой дом, гараж, квартира и овощехранилище. Супруг Кармазиной задекларировал доход 1,7 млн рублей. В его собственности 2 квартиры, 2 участка, жилой дом, а также Toyota caldina, снегоход ямаха vk 540E, трактор WEITYO TY244 и легковой автоприцеп.Петр Пимашков заработал 4,9 млн рублей. Также у него имеется квартира, машиноместо, моторная лодка GRIZZLY 490 DC и прицеп под нее.3,6 млн рублей за прошлый год заработал Юрий Швыткин. В его собственности садовый участок, земельный участок, занимаемый капитальным гаражом боксового типа, 1/4 доля квартиры, гараж с подвалом и автомобиль toyota VENZA. Супруга Швыткина заработала за прошлый год порядка 583 тысяч рублей, имеет 1/4 долю квартиры.Виктор Зубарев задекларировал доход в 3,2 млн рублей, 3 садовых участка, жилой дом, гараж и автомобиль ТОЙОТА ЛЕКСУС LS 600. Его супруга заработала 364 тысячи рублей, имеет садовый участок и ТОЙОТУ ЛЕКСУС LS 460.Меньше всех за прошлый год оказался доход у Сергея Натарова – 1,3 млн рублей, а его супруга, согласно декларации, и вовсе заработала 3 рубля 70 копеек. У Натарова и его жены имеется по квартире, а также по автомобилю - TOYOTA CAMRY у Натарова и LAND ROVER RANGE ROVER у супруги.