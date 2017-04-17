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17 апреля 2017, 11:53



Таймырский посёлок Новорыбная сегодня встречает участников межрегиональной методической конференции.

Её участники рассмотрят новые решения по развитию этнического образования, обменяются мнениями по вопросу современных технологий преподавания на уроках и во время внеурочной деятельности, а также обсудят стоящие перед педагогическим сообществом задачи. Конференция проводится в рамках Соглашения, заключённого между Таймырским Долгано-Ненецким муниципальным районом и Анабарским улусом Республики Саха (Якутия).

Просмотров:54 17 апреля в посёлке Новорыбная сельского поселения Хатанга откроет свою работу межрегиональная методическая конференция «Формирование и развитие этнической культуры через урочную и внеурочную деятельность», в которой примут участие более 70 представителей сферы образования, педагогической общественности и учащиеся из Республики Саха (Якутия), сельского поселения Хатанга и городского поселения Дудинка.Её участники рассмотрят новые решения по развитию этнического образования, обменяются мнениями по вопросу современных технологий преподавания на уроках и во время внеурочной деятельности, а также обсудят стоящие перед педагогическим сообществом задачи.Конференция проводится в рамках Соглашения, заключённого между Таймырским Долгано-Ненецким муниципальным районом и Анабарским улусом Республики Саха (Якутия).