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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:30 Десятая научная конференция по направлению «Строительство» прошла в норильском индустриальном институте.
12:51 Сегодня – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России. Накануне праздника, в пятницу, наши полицейские чествовали заслуженных сотрудников норильского отдела внутренних дел.
12:19 Семейная команда, выступавшая за администрацию Норильска, победила в третьей Полярной олимпиаде.
12:08 На поддержку коренных малочисленных народов Таймыра в 2017 году из бюджета Красноярского края выделено более 280 миллионов рублей.
11:53 Таймырский посёлок Новорыбная сегодня встречает участников межрегиональной методической конференции.
11:53 Депутаты Госдумы от Красноярского края опубликовали сведения о доходах за 2016 год.
11:53 В Норильске задержали серийного грабителя.
11:53 Таймыр передал эстафету краевого конкурса «Мастера Красноярья» Дивногорску.
11:52 Госавтоинспекторы Норильска подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни.
11:31 Сотрудники полиции и дружинники обеспечили правопорядок и безопасность на пасхальных мероприятиях.
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