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17 апреля 2017, 12:08



На поддержку коренных малочисленных народов Таймыра в 2017 году из бюджета Красноярского края выделено более 280 миллионов рублей.

В рамках реализации краевой государственной программы "Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов" более 101 млн рублей предусмотрено на выплаты кочевникам и промысловикам - в размере 4600 рублей в месяц. Более 41 млн рублей – на субсидии сельхозпроизводителям на компенсацию части затрат, связанных с реализацией мяса оленя, водных биологических ресурсов, а также за потребление электроэнергии. В поддержку домашнего северного оленеводства предусмотрены субсидии на сумму более 47 млн рублей. При этом, с 2017 года требования бюджетного законодательства к предоставлению организациям субсидий ужесточились, однако оперативная совместная работа администрации Таймыра и краевого агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов позволила эффективно реализовать данную меру поддержки – самому крупному оленеводческому хозяйству Таймыра "Яра-Танама" с поголовьем более 50 тысяч оленей средства уже перечислены в полном объеме, еще двое – "Сузун" и "Тундровик" – получат господдержку в ближайшее время. Более 73 млн рублей запланировано на улучшение жилищно-бытовых условий оленеводов и промысловиков за счет предоставления им кочевого жилья (балков), керосина для освещения кочевого жилья, медицинских аптечек и комплектов для новорожденных, радиостанций, спутниковых навигаторов и сопутствующего оборудования, а 9 семей получат социальные выплаты на строительство быстровозводимых домов. Также в 2017 году более 680 жителей таймырских поселков Волочанка и Усть-Авам будут обеспечены квалифицированной стоматологической помощью; 123 студента получат дополнительную стипендию в размере 1100 рублей ежемесячно, еще 7 ребят – компенсацию расходов на оплату проезда и обучения; порядка 9,5 млн рублей выделяется на обеспечение авиаперелетов не менее 51 ребенка между школами-интернатами и кочевыми, промысловыми точками, в которых находятся их родители. Для сохранения этнического и культурного наследия малочисленных этносов выделяются средства краевого бюджета для подготовки программ радио- и телевещания, статей в газете "Таймыр" на языках коренных малочисленных народов Севера. Как отметил руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Геннадий Антоненко, в настоящее время готовится к принятию краевой законопроект, в котором предусматривается поддержка студентов, обучающихся за пределами района. Кроме того, предполагается наделить органы местного самоуправления дополнительными полномочиями по предоставлению ежемесячных выплат учителям родных (национальных) языков и обеспечению санаторно-курортного лечения оленеводов и членов их семей. Также в 2017 году предстоит работа по совершенствованию мер государственной поддержки, корректировка действующих порядков их предоставления с учетом предложений органов местного самоуправления и мнения общественности Таймыра: "Нам важно выстроить такое взаимодействие со всеми участниками этого процесса, чтобы коренные малочисленные народы имели возможность вести традиционную хозяйственную деятельность в максимально комфортных условиях", – добавил Геннадий Антоненко.

Просмотров:54 Эта сумма на 21,6 миллион превышает прошлогодний показатель. Государственную поддержку получат более двух тысяч оленеводов, охотников, рыбаков.В рамках реализации краевой государственной программы "Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов" более 101 млн рублей предусмотрено на выплаты кочевникам и промысловикам - в размере 4600 рублей в месяц. Более 41 млн рублей – на субсидии сельхозпроизводителям на компенсацию части затрат, связанных с реализацией мяса оленя, водных биологических ресурсов, а также за потребление электроэнергии.В поддержку домашнего северного оленеводства предусмотрены субсидии на сумму более 47 млн рублей. При этом, с 2017 года требования бюджетного законодательства к предоставлению организациям субсидий ужесточились, однако оперативная совместная работа администрации Таймыра и краевого агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов позволила эффективно реализовать данную меру поддержки – самому крупному оленеводческому хозяйству Таймыра "Яра-Танама" с поголовьем более 50 тысяч оленей средства уже перечислены в полном объеме, еще двое – "Сузун" и "Тундровик" – получат господдержку в ближайшее время.Более 73 млн рублей запланировано на улучшение жилищно-бытовых условий оленеводов и промысловиков за счет предоставления им кочевого жилья (балков), керосина для освещения кочевого жилья, медицинских аптечек и комплектов для новорожденных, радиостанций, спутниковых навигаторов и сопутствующего оборудования, а 9 семей получат социальные выплаты на строительство быстровозводимых домов.Также в 2017 году более 680 жителей таймырских поселков Волочанка и Усть-Авам будут обеспечены квалифицированной стоматологической помощью; 123 студента получат дополнительную стипендию в размере 1100 рублей ежемесячно, еще 7 ребят – компенсацию расходов на оплату проезда и обучения; порядка 9,5 млн рублей выделяется на обеспечение авиаперелетов не менее 51 ребенка между школами-интернатами и кочевыми, промысловыми точками, в которых находятся их родители.Для сохранения этнического и культурного наследия малочисленных этносов выделяются средства краевого бюджета для подготовки программ радио- и телевещания, статей в газете "Таймыр" на языках коренных малочисленных народов Севера.Как отметил руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Геннадий Антоненко, в настоящее время готовится к принятию краевой законопроект, в котором предусматривается поддержка студентов, обучающихся за пределами района. Кроме того, предполагается наделить органы местного самоуправления дополнительными полномочиями по предоставлению ежемесячных выплат учителям родных (национальных) языков и обеспечению санаторно-курортного лечения оленеводов и членов их семей.Также в 2017 году предстоит работа по совершенствованию мер государственной поддержки, корректировка действующих порядков их предоставления с учетом предложений органов местного самоуправления и мнения общественности Таймыра: "Нам важно выстроить такое взаимодействие со всеми участниками этого процесса, чтобы коренные малочисленные народы имели возможность вести традиционную хозяйственную деятельность в максимально комфортных условиях", – добавил Геннадий Антоненко.