Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 апреля 2017, 12:19



Семейная команда, выступавшая за администрацию Норильска, победила в третьей Полярной олимпиаде.

Семья Слепак, выступающая за администрацию Норильска, показала самые лучшие результаты во всех видах соревнований. По признанию мамы Ольги – воспитателя детского сада №3, они сами не ожидали, что обойдут соперников. Однако, победа семьи все-таки закономерна, поскольку мама, папа и двое из троих детей занимаются спортом – плаванием, фитнесом, акробатикой и восточными единоборствами.

Просмотров:60 Соревнования между семейными командами состоялись в воскресенье 16 апреля на Комсомольской площади. Алексей, Ольга и Степан Слепак участвовали в семейных эстафетах в числе 19 команд с разных предприятий и организаций города и компании «Норникель». Всего прошло четыре эстафеты, при выполнении заданий в которых требовалось проявить ловкость, быстроту и слаженность во владении клюшкой, мячом, различным игровым и спортивным инвентарем, включая тюбинг – «ватрушку» для катания.Семья Слепак, выступающая за администрацию Норильска, показала самые лучшие результаты во всех видах соревнований. По признанию мамы Ольги – воспитателя детского сада №3, они сами не ожидали, что обойдут соперников. Однако, победа семьи все-таки закономерна, поскольку мама, папа и двое из троих детей занимаются спортом – плаванием, фитнесом, акробатикой и восточными единоборствами.