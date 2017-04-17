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17 апреля 2017, 12:51



Сегодня – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России. Накануне праздника, в пятницу, наши полицейские чествовали заслуженных сотрудников норильского отдела внутренних дел.

От храма гости праздника отправились в конференц-зал УВД, где прошла церемония награждения заслуженных полицейских и ветеранов отрасли. Затем юные вокалисты и танцоры ДТДМ показали небольшой концерт, внеся тем самым нотку разнообразия в трудовые будни блюстителей закона. Напомним, что храм-памятник в честь святого Равноапостольного князя Владимира, который считается небесным покровителем правоохранительных органов, возводится возле здания Отдела МВД с сентября 2015 года, ввести в эксплуатацию его планируется летом 2017 года.

Просмотров:51 Началось празднование с митинга, минуты молчания и торжественной церемонии возложения цветов к месту основания Свято-Владимирского храма-часовни в память о полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. В мероприятии участвовали сотрудники Отдела МВД России по г. Норильску совместно с Советом ветеранов и Общественным советом при норильской полиции.От храма гости праздника отправились в конференц-зал УВД, где прошла церемония награждения заслуженных полицейских и ветеранов отрасли. Затем юные вокалисты и танцоры ДТДМ показали небольшой концерт, внеся тем самым нотку разнообразия в трудовые будни блюстителей закона.Напомним, что храм-памятник в честь святого Равноапостольного князя Владимира, который считается небесным покровителем правоохранительных органов, возводится возле здания Отдела МВД с сентября 2015 года, ввести в эксплуатацию его планируется летом 2017 года.