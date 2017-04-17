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17 апреля 2017, 13:30



Десятая научная конференция по направлению «Строительство» прошла в норильском индустриальном институте.

Председатель секции и заведующий кафедрой «Строительство и теплогазоводоснабжения» НГИИ М.А. Елесин, открывая пленарное заседание отметил значимость обсуждаемых тем и то, что несмотря на тяжелую внешнюю ситуацию, научно-исследовательской работе на кафедре традиционно уделяется большое внимание. Всем участникам конференции в торжественной обстановке были вручены дипломы и грамоты. По итогам работы выпустят сборник трудов участников, который будет включен в российский индекс научного цитирования.

Просмотров:7 Полсотни человек выступили с докладами перед гостями- это десятиклассники из первой школы, студенты третьего и четвертого курсов и профессорско-преподавательский состав кафедры «Строительство и теплогазоводоснабжение». Темы докладов были актуальны и разнообразны: «Безопасность зданий в Арктической зоне РФ», «Проектирование муниципальных социальных объектов в моногородах субарктической зоны РФ», «Влияние современных строительных материалов на экологию окружающей среды и на здоровье человека», «Интересные и необычные здания в мире», «Вода – ее виды и свойства», «Уникальные общественные здания г. Норильска», «Энергоэффективные здания в условиях Крайнего Севера», «Экогород» и «Универсальная спортивная площадка в г. Норильске». Была представлена выставка научных разработок и публикаций кафедры.Председатель секции и заведующий кафедрой «Строительство и теплогазоводоснабжения» НГИИ М.А. Елесин, открывая пленарное заседание отметил значимость обсуждаемых тем и то, что несмотря на тяжелую внешнюю ситуацию, научно-исследовательской работе на кафедре традиционно уделяется большое внимание. Всем участникам конференции в торжественной обстановке были вручены дипломы и грамоты. По итогам работы выпустят сборник трудов участников, который будет включен в российский индекс научного цитирования.