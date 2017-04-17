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17 апреля 2017, 14:49



В пятницу, 14 апреля в малом зале Городского центра культуры состоялось награждение победителей «Студенческой весны в Норильске-2017».

Лидерами стали Норильский техникум промышленных технологий и Политехнический колледж, занятшие первое место, на втором месте Норильский колледж искусств, Норильский государственный индустриальный институт и Норильский педагогический колледж поделили третье место.

Просмотров:120 Традиционно городской фестиваль студенческого творчества состоит из четырех конкурсов: музыкальный, танцевальный, интеллектуальный и конкурс фоторабот. Участники фестиваля - студенты среднего и высшего профессионального образования.Лидерами стали Норильский техникум промышленных технологий и Политехнический колледж, занятшие первое место, на втором месте Норильский колледж искусств, Норильский государственный индустриальный институт и Норильский педагогический колледж поделили третье место.