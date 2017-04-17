Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 апреля 2017, 17:07



«Празднуем Пасху». Сегодня на сайте «Заполярки» стартовал кулинарный конкурс, посвященный пасхальной неделе.

Редакция (жюри) вправе учредить несколько дополнительных номинаций по двум возрастным категориям до 7 лет и от 8-16. Электронные дипломы получат только победители конкурса по разным номинациям, которые после пасхальной недели будут приглашены на экскурсию в Духовно-просветительский центр Норильской Епархии.

Просмотров:107 Семейные фотографии с пышными куличами и расписными яйцами можно самостоятельно размещать на электронной странице до 26 апреля, пройдя процедуру авторизации. К участию приглашаются дети в возрасте от 1-16 лет. Имена победителей и фото лучших работ, по мнению членов конкурсной комиссии, публикуются в «Заполярной правде» на детской странице «Забавная полянка» ориентировочно 28 апреля. Лидеры в номинации интернет-звезда определяются он-лайн голосованием.Редакция (жюри) вправе учредить несколько дополнительных номинаций по двум возрастным категориям до 7 лет и от 8-16. Электронные дипломы получат только победители конкурса по разным номинациям, которые после пасхальной недели будут приглашены на экскурсию в Духовно-просветительский центр Норильской Епархии.