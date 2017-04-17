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17 апреля 2017, 17:11



Норильск станет активным участником российской сети "Танцуй ради жизни".

Проект рассчитан на ребят в возрасте от 14 до 19 лет. В его рамках в северном городе предполагается сформировать две команды: волонтеров и психологов, которые будут способны самостоятельно реализовывать четырехэтапную программу по информированию, обучению, вовлечению в активные действия по профилактике ВИЧ по методике международного проекта dance4life. Норильск сможет получать постоянную поддержку от фонда "ФОКУС-МЕДИА" и других членов сети. На базе Норильского техникума промышленных технологий и сервиса группу психологов будут обучать с 17 по 20 апреля, а волонтеров из числа студентов – с 21 по 25 апреля.

Просмотров:96 Городское управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями и благотворительный фонд "69 параллель" сегодня приступают к реализации инициативы "Танцуй ради жизни, Норильск!", направленной на профилактику ВИЧ-инфекции, развитие лидерских навыков и продвижение ценности здорового образа жизни среди подростков и молодежи.Проект рассчитан на ребят в возрасте от 14 до 19 лет. В его рамках в северном городе предполагается сформировать две команды: волонтеров и психологов, которые будут способны самостоятельно реализовывать четырехэтапную программу по информированию, обучению, вовлечению в активные действия по профилактике ВИЧ по методике международного проекта dance4life. Норильск сможет получать постоянную поддержку от фонда "ФОКУС-МЕДИА" и других членов сети.На базе Норильского техникума промышленных технологий и сервиса группу психологов будут обучать с 17 по 20 апреля, а волонтеров из числа студентов – с 21 по 25 апреля.