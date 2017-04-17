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17 апреля 2017, 17:12



Заместитель руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по красноярскому краю проведет личный прием граждан в Норильске.



Просмотров:101 Прием населения заместитель руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю павел Курочкин проведет в рамках выездного приема граждан 19 апреля с 12 часов в помещении следственного отдела по городу Норильск, расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Завенягина,7. Предварительная запись на прием - по телефону 46-13-39.