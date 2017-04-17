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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:12 Благотворительному фонду помощи бездомным животным «Даря надежду» требуются корма для подопечных. С этой целью вновь объявлен день стольника.
18:07 «Полярная зёленка» в эту пятницу накроет Публичную библиотеку - больших и маленьких норильчан ждут на Библионочи-2017.
17:12 Заместитель руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по красноярскому краю проведет личный прием граждан в Норильске.
17:11 Норильск станет активным участником российской сети "Танцуй ради жизни".
17:07 «Празднуем Пасху». Сегодня на сайте «Заполярки» стартовал кулинарный конкурс, посвященный пасхальной неделе.
14:49 В пятницу, 14 апреля в малом зале Городского центра культуры состоялось награждение победителей «Студенческой весны в Норильске-2017».
13:30 Десятая научная конференция по направлению «Строительство» прошла в норильском индустриальном институте.
12:51 Сегодня – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России. Накануне праздника, в пятницу, наши полицейские чествовали заслуженных сотрудников норильского отдела внутренних дел.
12:19 Семейная команда, выступавшая за администрацию Норильска, победила в третьей Полярной олимпиаде.
12:08 На поддержку коренных малочисленных народов Таймыра в 2017 году из бюджета Красноярского края выделено более 280 миллионов рублей.
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