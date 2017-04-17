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17 апреля 2017, 18:07



«Полярная зёленка» в эту пятницу накроет Публичную библиотеку - больших и маленьких норильчан ждут на Библионочи-2017.

Там же, на первом этаже библиотеки, с 19.30 до 22.30 в компьютерном классе пройдет презентация проекта «Музей людей» от лаборатории современных медиа- и аудиовизуальных искусств. Параллельно в литературной гостиной состоится «СТИХИйный вечер у костра» с норильскими литераторами. Особыми гостями «Полярной зелёнки» станут детские писатели из Белоруссии Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. Встреча с ними под философско-оптимистичным названием «Время всегда хорошее» пройдет с 19.30 до 21.00 в конференц-зале библиотеки. Взрослых читателей ждет интереснейшая встреча с писателем, лауреатом национального бестселлера «Нацбест» Андрей Геласимовым. Пообщаться с современным романистом можно будет также в конференц-зале библиотеки, с 21.00 до 22.30. Немало интересных событий ждет горожан на втором этаже библиотеки. В холле 2 этажа с 19.30 до 21.00 развернется интерактивная площадка «Зеленая аптека». В это же время в холле все желающие смогут повторить в арт-мастерской «#Неплоские сказки». С 19.30 до 20.30 в 203 кабинете состоится мастер-класс «Мудрая сова из воздушных шаров», экоинсталляция «Веселая ферма» и квест «Дерево жизни». До девяти часов вечера будут работать мастер-классы «Органайзеры из банок», «Броши-цветы» и «Открытки из вторичных материалов». Усовершенствовать свой английский можно будет в 213 кабинете на нескучном уроке «Английский со зверушками». В зале сказок пройдет мастер-класс по изготовлению поделок из природного и вторичного материала «Зоопарк под крышкой». Любителям головоломок придется по душе лабиринт «Книга Джунглей», который расположится в 202 кабинете. А еще на втором этаже развернутся мастер-классы по рисованию; интерактивные площадки «Микромир», «От улитки станет ночь светлей» и «Туристические байки»; пройдет мастер-класс от ветеринара по уходу и содержанию домашних грызунов, который завершится хомячьими бегами. Арт-студия «Полярные шаржи» подарит на память шарж о библионочи. С 21 до 22.30 продемонстрировать свою меткость и знания можно в экодартсе «Литературный Гринпис» или поучаствовать в мастер-классе «Эко-ежик», «Амулеты из цепочек», «Экобрелок», «Веселая пчелка», а также «Мода из зеленого сундука». Не менее интересными будет аномальная зона «Сталкер» и кулинарный мастер-класс «Зеленое мороженное» от интерактивного музея науки «Ньютон Парк» - город Красноярск. За всем этим счастьем не забудьте про третий этаж. С 19.30 до 22.00 здесь пройдет выставка редкой книги «Природный калейдоскоп», мастер-класс по пластилиновой анимации «Экомульт» от ТО «Экран», а также мастер-класс по пластилинографии «Зеленое ассорти», а еще площадка «Зеленый остров» с кельтским квестом, ирландскими танцами, реконструкцией боев на мечах, эльфийским макияжем и так далее. Не менее интересны будут и мастер-класс «Газон на подоконнике», площадка «Экология туризма», фотовыставка «Макромир», беседа «Что на Севере растет?», ассоциативная игра «Сундучок сокровищ Путоран» и игра Красная книга России». Завершится Библионочь научным шоу, которое пройдет в холле «публички» с 22.30 до 23 часов.

Просмотров:103 Праздник для любителей интересного чтения пройдет 21 апреля с 19 до 23 часов. Открытие Всероссийской акции состоится ровно в 19.00 в холле первого этажа. Одновременно с Норильском акция пройдет еще в 82 регионах участниках. В этом году Норильская Библионочь приурочена к году экологии и пройдет под названием «Полярная зелёнка». Поддерживают проект ПАО «ГМК «Норильский никель» и Администрация города Норильска.Там же, на первом этаже библиотеки, с 19.30 до 22.30 в компьютерном классе пройдет презентация проекта «Музей людей» от лаборатории современных медиа- и аудиовизуальных искусств. Параллельно в литературной гостиной состоится «СТИХИйный вечер у костра» с норильскими литераторами.Особыми гостями «Полярной зелёнки» станут детские писатели из Белоруссии Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. Встреча с ними под философско-оптимистичным названием «Время всегда хорошее» пройдет с 19.30 до 21.00 в конференц-зале библиотеки. Взрослых читателей ждет интереснейшая встреча с писателем, лауреатом национального бестселлера «Нацбест» Андрей Геласимовым. Пообщаться с современным романистом можно будет также в конференц-зале библиотеки, с 21.00 до 22.30.Немало интересных событий ждет горожан на втором этаже библиотеки. В холле 2 этажа с 19.30 до 21.00 развернется интерактивная площадка «Зеленая аптека». В это же время в холле все желающие смогут повторить в арт-мастерской «#Неплоские сказки». С 19.30 до 20.30 в 203 кабинете состоится мастер-класс «Мудрая сова из воздушных шаров», экоинсталляция «Веселая ферма» и квест «Дерево жизни». До девяти часов вечера будут работать мастер-классы «Органайзеры из банок», «Броши-цветы» и «Открытки из вторичных материалов».Усовершенствовать свой английский можно будет в 213 кабинете на нескучном уроке «Английский со зверушками». В зале сказок пройдет мастер-класс по изготовлению поделок из природного и вторичного материала «Зоопарк под крышкой». Любителям головоломок придется по душе лабиринт «Книга Джунглей», который расположится в 202 кабинете.А еще на втором этаже развернутся мастер-классы по рисованию; интерактивные площадки «Микромир», «От улитки станет ночь светлей» и «Туристические байки»; пройдет мастер-класс от ветеринара по уходу и содержанию домашних грызунов, который завершится хомячьими бегами. Арт-студия «Полярные шаржи» подарит на память шарж о библионочи. С 21 до 22.30 продемонстрировать свою меткость и знания можно в экодартсе «Литературный Гринпис» или поучаствовать в мастер-классе «Эко-ежик», «Амулеты из цепочек», «Экобрелок», «Веселая пчелка», а также «Мода из зеленого сундука». Не менее интересными будет аномальная зона «Сталкер» и кулинарный мастер-класс «Зеленое мороженное» от интерактивного музея науки «Ньютон Парк» - город Красноярск.За всем этим счастьем не забудьте про третий этаж. С 19.30 до 22.00 здесь пройдет выставка редкой книги «Природный калейдоскоп», мастер-класс по пластилиновой анимации «Экомульт» от ТО «Экран», а также мастер-класс по пластилинографии «Зеленое ассорти», а еще площадка «Зеленый остров» с кельтским квестом, ирландскими танцами, реконструкцией боев на мечах, эльфийским макияжем и так далее. Не менее интересны будут и мастер-класс «Газон на подоконнике», площадка «Экология туризма», фотовыставка «Макромир», беседа «Что на Севере растет?», ассоциативная игра «Сундучок сокровищ Путоран» и игра Красная книга России».Завершится Библионочь научным шоу, которое пройдет в холле «публички» с 22.30 до 23 часов.