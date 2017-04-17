Фото новости:

Благотворительный хоккейный матч

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
17 апреля 2017, 18:12

Благотворительному фонду помощи бездомным животным «Даря надежду» требуются корма для подопечных. С этой целью вновь объявлен день стольника.


Сейчас на попечении фонда находится больше 130 животных. Их содержание, лечение и стерилизация происходит за счет добровольных взносов волонтеров и неравнодушных людей. Часть пожертвований идет на ремонтные работы в здании будущего приюта, остальное - на корма для кошек и собак и на их лечение.
Сто рублей - посильная сумма для большинства людей. Она не сделает прореху в семейном бюджете и не лишит привычных радостей. А для бывших беспризорников, живущих на попечении волонтеров – это шанс в будущем обрести свою семью.
Свои добровольные взносы горожане могут перечислять на расчетный счет благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» для финансовой помощи:
Сбербанк, Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627.
Также деньги можно перевести с помощью СМС, отправив сообщение со словом ХВОСТИКИ на короткий номер 3443. Внимание! При переводе средств на короткий номер деньги списываются с баланса телефона.
Также перевести деньги на счет фонда можно в больших банкоматах Сбербанка, набрав в личном кабинете «Даря надежду».

Просмотров:108
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 17 апреля 2017 
18:12   Благотворительному фонду помощи бездомным животным «Даря надежду» требуются корма для подопечных. С этой целью вновь объявлен день стольника. 18:07   «Полярная зёленка» в эту пятницу накроет Публичную библиотеку - больших и маленьких норильчан ждут на Библионочи-2017.
17:12   Заместитель руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по красноярскому краю проведет личный прием граждан в Норильске. 17:11   Норильск станет активным участником российской сети "Танцуй ради жизни".
17:07   «Празднуем Пасху». Сегодня на сайте «Заполярки» стартовал кулинарный конкурс, посвященный пасхальной неделе. 14:49   В пятницу, 14 апреля в малом зале Городского центра культуры состоялось награждение победителей «Студенческой весны в Норильске-2017».
13:30   Десятая научная конференция по направлению «Строительство» прошла в норильском индустриальном институте. 12:51   Сегодня – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России. Накануне праздника, в пятницу, наши полицейские чествовали заслуженных сотрудников норильского отдела внутренних дел.
12:19   Семейная команда, выступавшая за администрацию Норильска, победила в третьей Полярной олимпиаде. 12:08   На поддержку коренных малочисленных народов Таймыра в 2017 году из бюджета Красноярского края выделено более 280 миллионов рублей.
11:53   Таймырский посёлок Новорыбная сегодня встречает участников межрегиональной методической конференции. 11:53   Депутаты Госдумы от Красноярского края опубликовали сведения о доходах за 2016 год.
11:53   В Норильске задержали серийного грабителя. 11:53   Таймыр передал эстафету краевого конкурса «Мастера Красноярья» Дивногорску.
11:52   Госавтоинспекторы Норильска подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни. 11:31   Сотрудники полиции и дружинники обеспечили правопорядок и безопасность на пасхальных мероприятиях.
11:27   Общественный совет при норильской полиции провел первое в 2017 году официальное заседание. 11:19   Благодатный огонь, воссиявший в Иерусалиме, доставлен в Норильск.

 14 апреля 2017 
17:42   Губернатор определил науку, образование и инновационную деятельность как основной приоритет развития Красноярского края. 17:23   29 апреля - закрытие сезона у Норильской Лиги КВН. Он пройдет в форме фестиваля команд.
17:17   Глава города Олег Курилов принял участие в совещании при губернаторе Красноярского края. Главная тема - организация перевозок жителей Норильска и Таймыра в период реконструкции аэропорта "Алыкель". 17:12   Новое министерство будет создано в Красноярском крае
17:07   С 1 июля больничные по беременности и родам будут оформляться в электронном виде, а не на бумаге. 17:03   Завтра в Норильском индустриальном институте для будущих абитуриентов пройдет день открытых дверей.
16:42   В воскресенье часть Ленинского проспекта будет перекрыта для движения автотранспорта. 15:44   За сбыт и хранение наркотиков перед судом предстанет житель Норильска.
15:34   В Норильске под суд за совершение двух краж отправится жительница Дудинки. 15:04   Сегодня стали известны имена победителей онлайн-конкурса «Пасхальный декор», который проводился на сайте «Заполярной правды».
15:03   Управление общего и дошкольного образования Норильска проводит анкетирование «Изучение мнения населения об удовлетворенности качеством муниципальных услуг в сфере образования». 15:01   Теплоход "Близняк" этим летом будет выполнять прямые пассажирские рейсы из Дудинки в Красноярск.
14:59   Завтра на Таймыре стартует акция «Остановим насилие против детей». 14:58   Подготовка к летней торговле в Дудинке уже началась.
14:57   Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР. 14:53   Дворец творчества детей и молодежи продолжает набор в «Летнюю академию творчества».
14:42   Россельхознадзор не пустил мясо в Норильск. 11:00   Глава региона отчитался перед краевым парламентом.
10:57   Сегодня в полдень по московскому времени стартует экспедиция на вездеходах по Арктике. Она пройдет через Норильск.

 13 апреля 2017 
17:45   Депутаты готовятся к сессии. На комиссии горсовета по городскому хозяйству обсудили механизм предоставления служебного жилья. 16:25   Пассажироперевозки под особый контроль. В Норильске стартует первый этап профилактической операции «Автобус».
15:59   Двоек меньше, пятерок – больше! Штаб тотального диктанта подвел итоги международной акции. 15:57   Хорошая новость. Федеральный поток на финансирование программы переселения жителей Норильска может возобновиться в 2018 г.
14:17   «Человек и природа» глазами детей. Сегодня таймырские школьники принимают участие в международном игровом конкурсе по естествознанию. 14:16   До и после Пасхи. У православных норильчан - Страстная седмица; в память тех самых событий, когда в Иерусалиме сначала встретили, потом предали, а потом распяли Христа.
14:07   «Неделя ОБЖ» проходит в Дудинке. Таймырские школьники освоили первый этап - пожарную безопасность. 13:43   Дудинка скорбит по герою. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Иван Федотович Огиенко.
13:01   Житель Оганера предстанет перед судом за кражу ювелирных украшений.

 12 апреля 2017 
17:42   Станем космонавтами! Клубный час под таким названием прошел сегодня в День космонавтики в детском саду № 96 «Капельки». 17:39   Норильские школы готовы к возвращению астрономии в учебные программы.
17:37   С 6 по 9 апреля в городском Центре культуры проходил XIV фестиваль-конкурс детской песни «Солнечный круг». 17:36   Сборная команда Норильска по хоккею со 2 по 10 апреля принимала участие в финале Всероссийских соревнований «Золотая шайба» в Сочи.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх