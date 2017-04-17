Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 апреля 2017, 18:12



Благотворительному фонду помощи бездомным животным «Даря надежду» требуются корма для подопечных. С этой целью вновь объявлен день стольника.

Сто рублей - посильная сумма для большинства людей. Она не сделает прореху в семейном бюджете и не лишит привычных радостей. А для бывших беспризорников, живущих на попечении волонтеров – это шанс в будущем обрести свою семью. Свои добровольные взносы горожане могут перечислять на расчетный счет благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» для финансовой помощи: Сбербанк, Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627. Также деньги можно перевести с помощью СМС, отправив сообщение со словом ХВОСТИКИ на короткий номер 3443. Внимание! При переводе средств на короткий номер деньги списываются с баланса телефона. Также перевести деньги на счет фонда можно в больших банкоматах Сбербанка, набрав в личном кабинете «Даря надежду».

Просмотров:108 Сейчас на попечении фонда находится больше 130 животных. Их содержание, лечение и стерилизация происходит за счет добровольных взносов волонтеров и неравнодушных людей. Часть пожертвований идет на ремонтные работы в здании будущего приюта, остальное - на корма для кошек и собак и на их лечение.Сто рублей - посильная сумма для большинства людей. Она не сделает прореху в семейном бюджете и не лишит привычных радостей. А для бывших беспризорников, живущих на попечении волонтеров – это шанс в будущем обрести свою семью.Свои добровольные взносы горожане могут перечислять на расчетный счет благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» для финансовой помощи:Сбербанк, Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627.Также деньги можно перевести с помощью СМС, отправив сообщение со словом ХВОСТИКИ на короткий номер 3443. Внимание! При переводе средств на короткий номер деньги списываются с баланса телефона.Также перевести деньги на счет фонда можно в больших банкоматах Сбербанка, набрав в личном кабинете «Даря надежду».