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18 апреля 2017, 12:49



Трехсотая победа в истории норильского клуба!

Во втором тайме игра продолжилась на встречных курсах. Белов по-прежнему выручал команду, а вот атакующая связка «Норникеля» все так же не могла отличиться. Наконец, сперва Алексей Филиппов на 44-й минуте откликнулся на передачу партнера по атаке и сравнял счет в игре, а затем и Николай Канивец на 49-й минуте прошел во вратарскую зону соперника и принес своей команде заслуженную победу. «В первую очередь, хочу выразить благодарность всем игрокам и персоналу нашего клуба. Что до самой игры, то она сегодня складывалась для нас крайне тяжело. С «Новой генерацией» всегда приходится непросто, я бы даже сказал, что это неудобный для нас соперник. Сегодня у нас было много удачных моментов, но с их реализацией возникли проблемы. Нам сейчас нельзя ошибаться. Шаг влево, шаг вправо, и мы окажемся за бортом плей-офф», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. «Сегодня «Норильский никель» действительно вытянул победу, что называется «на жилах». Что касается игры, то у нас был свой план на матч, и мы его выдерживали. Отдали инициативу сопернику, но у проводили неплохие контратаки. Вышло так, что одна ошибка изменила весь ход игры. Очень обидное поражение. Мы все понимаем, что у «Норильского никеля» мотивация сейчас находится на запредельном уровне. Тем не менее, мы играли дома и тоже хотели выиграть. Крайне жаль, что так получилось», - отметил главный тренер «Новой генерации» Игорь Моглибеев. Примечательно, что победа над «Новой генерацией» стала трехсотой для «Норильского никеля» и первой в Сыктывкаре (в рамках чемпионата России) за последние семь лет. Сегодня, 18 апреля, никельщики проведут вторую игру против сыктывкарцев, а пока, набрав 31 очко, они поднялись на восьмое место в турнирной таблице, что дает им право выхода в плей-офф. Впрочем, у «Прогресса», который пока не провел свои игры в рамках 20-го тура, всего на одно очко меньше. А завершающую игру в регулярном чемпионате «Норникель» проведет 23 апреля на своей домашней площадке против «Тюмени», которая также борется за плей-офф.

Просмотров:107 В рамках первого матча 20-го тура Суперлиги «Норильский никель» переиграл в гостях сыктывкарскую «Новую генерацию» - 2:1. С первых же минут встречи норильчане бросили все силы вперед, однако каждый раз натыкались на оборону соперника. Держал свои ворота на замке и голкипер северян Василий Белов. Единственный гол, забитый в первом тайме, случился перед перерывом: на 24-й минуте гости совершили комбинационную ошибку, и «Генерация» провела образцовую контратаку, точку в которой поставил Виктор Прокушев.Во втором тайме игра продолжилась на встречных курсах. Белов по-прежнему выручал команду, а вот атакующая связка «Норникеля» все так же не могла отличиться. Наконец, сперва Алексей Филиппов на 44-й минуте откликнулся на передачу партнера по атаке и сравнял счет в игре, а затем и Николай Канивец на 49-й минуте прошел во вратарскую зону соперника и принес своей команде заслуженную победу.«В первую очередь, хочу выразить благодарность всем игрокам и персоналу нашего клуба. Что до самой игры, то она сегодня складывалась для нас крайне тяжело. С «Новой генерацией» всегда приходится непросто, я бы даже сказал, что это неудобный для нас соперник. Сегодня у нас было много удачных моментов, но с их реализацией возникли проблемы. Нам сейчас нельзя ошибаться. Шаг влево, шаг вправо, и мы окажемся за бортом плей-офф», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов.«Сегодня «Норильский никель» действительно вытянул победу, что называется «на жилах». Что касается игры, то у нас был свой план на матч, и мы его выдерживали. Отдали инициативу сопернику, но у проводили неплохие контратаки. Вышло так, что одна ошибка изменила весь ход игры. Очень обидное поражение. Мы все понимаем, что у «Норильского никеля» мотивация сейчас находится на запредельном уровне. Тем не менее, мы играли дома и тоже хотели выиграть. Крайне жаль, что так получилось», - отметил главный тренер «Новой генерации» Игорь Моглибеев.Примечательно, что победа над «Новой генерацией» стала трехсотой для «Норильского никеля» и первой в Сыктывкаре (в рамках чемпионата России) за последние семь лет. Сегодня, 18 апреля, никельщики проведут вторую игру против сыктывкарцев, а пока, набрав 31 очко, они поднялись на восьмое место в турнирной таблице, что дает им право выхода в плей-офф. Впрочем, у «Прогресса», который пока не провел свои игры в рамках 20-го тура, всего на одно очко меньше. А завершающую игру в регулярном чемпионате «Норникель» проведет 23 апреля на своей домашней площадке против «Тюмени», которая также борется за плей-офф.