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18 апреля 2017, 13:57

Норильские полицейские подвели итоги операции «Формальник».


Сотрудники норильской полиции подвели итоги недельной оперативно-профилактической операции «Формальник», направленной на профилактику рецидивной преступности.
С 10 по 16 апреля 2017 года стражи порядка проверили всех подучетных граждан на причастность к совершению тех или иных противоправных деяний.
В операции были задействованы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и представители уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по краю.
В течение недели стражи порядка провели более 300 проверок, в ходе которых посещали по месту жительства ранее судимых граждан, условно осужденных, освобожденных из мест лишения свободы условно-досрочно и лиц, состоящих под административным надзором. Полицейские проверяли, соблюдают ли они ограничения, назначенные им судом, проводили профилактические беседы.
По месту жительства полицейские посетили 86 граждан, освобожденных из мест лишения свободы условно-досрочно, 90 лиц, формально попадающих под административный надзор, и 130 человек, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
В период проведения операции сотрудниками полиции выявлено три нарушения, связанных с исполнением ограничений, назначенных судом. Составлено три материала по статье 19.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение лицом, освобожденным из мест лишения свободы обязанностей, установленных в отношении него судом в соответствии с Федеральным законом».

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    Список новостей

 18 апреля 2017 
19:48   В Таганроге изготовят оборудование для Норильской ТЭЦ-2. 18:02   Дни памяти Александра Лебедя пройдут в Красноярском крае.
17:50   На здании дома по Ленинскому проспекту, 11 появится памятная доска Борису Колесникову. 17:14   На 2020 год запланировано начало строительства 140-метрового судна ледового класса, рассчитанного на перевозку отработавшего ядерного топлива и высокорадиоактивных отходов.
15:51   Молодежный центр объявляет о начале приема заявок на участие в IV ежегодном конкурсе «Норильск 2020». 15:38   В Норильске продолжается благотворительная акция «Сохраним память Великой Победы!»
15:32   На 2020 год запланировано начало строительства 140-метрового судна ледового класса, рассчитанного на перевозку отработавшего ядерного топлива и высокорадиоактивных отходов. 15:24   В Норильске состоится фестиваль творчества «Корпорация звезд-2017».
15:22   Акция «Час ветерана» в Норильске завершилась мероприятиями для отставных сотрудников Госавтоинспекции. 14:56   «Норникель» модернизирует Норильскую ТЭЦ-2
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14:17   Вчера творческая группа спектакля «Дядя Ваня» приехала в столицу, чтобы уже сегодня вечером принять участие в «Золотой маске». 14:15   Экологический тест провели в Норильске активисты "Молодой Гвардии".
14:13   25 апреля автобусы по маршруту №15 будут ходить чаще. 13:59   Ушедшая из дома несовершеннолетняя найдена.
13:57   Норильские полицейские подвели итоги операции «Формальник». 12:49   Трехсотая победа в истории норильского клуба!

 17 апреля 2017 
18:12   Благотворительному фонду помощи бездомным животным «Даря надежду» требуются корма для подопечных. С этой целью вновь объявлен день стольника. 18:07   «Полярная зёленка» в эту пятницу накроет Публичную библиотеку - больших и маленьких норильчан ждут на Библионочи-2017.
17:12   Заместитель руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по красноярскому краю проведет личный прием граждан в Норильске. 17:11   Норильск станет активным участником российской сети "Танцуй ради жизни".
17:07   «Празднуем Пасху». Сегодня на сайте «Заполярки» стартовал кулинарный конкурс, посвященный пасхальной неделе. 14:49   В пятницу, 14 апреля в малом зале Городского центра культуры состоялось награждение победителей «Студенческой весны в Норильске-2017».
13:30   Десятая научная конференция по направлению «Строительство» прошла в норильском индустриальном институте. 12:51   Сегодня – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России. Накануне праздника, в пятницу, наши полицейские чествовали заслуженных сотрудников норильского отдела внутренних дел.
12:19   Семейная команда, выступавшая за администрацию Норильска, победила в третьей Полярной олимпиаде. 12:08   На поддержку коренных малочисленных народов Таймыра в 2017 году из бюджета Красноярского края выделено более 280 миллионов рублей.
11:53   Таймырский посёлок Новорыбная сегодня встречает участников межрегиональной методической конференции. 11:53   Депутаты Госдумы от Красноярского края опубликовали сведения о доходах за 2016 год.
11:53   В Норильске задержали серийного грабителя. 11:53   Таймыр передал эстафету краевого конкурса «Мастера Красноярья» Дивногорску.
11:52   Госавтоинспекторы Норильска подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни. 11:31   Сотрудники полиции и дружинники обеспечили правопорядок и безопасность на пасхальных мероприятиях.
11:27   Общественный совет при норильской полиции провел первое в 2017 году официальное заседание. 11:19   Благодатный огонь, воссиявший в Иерусалиме, доставлен в Норильск.

 14 апреля 2017 
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17:17   Глава города Олег Курилов принял участие в совещании при губернаторе Красноярского края. Главная тема - организация перевозок жителей Норильска и Таймыра в период реконструкции аэропорта "Алыкель". 17:12   Новое министерство будет создано в Красноярском крае
17:07   С 1 июля больничные по беременности и родам будут оформляться в электронном виде, а не на бумаге. 17:03   Завтра в Норильском индустриальном институте для будущих абитуриентов пройдет день открытых дверей.
16:42   В воскресенье часть Ленинского проспекта будет перекрыта для движения автотранспорта. 15:44   За сбыт и хранение наркотиков перед судом предстанет житель Норильска.
15:34   В Норильске под суд за совершение двух краж отправится жительница Дудинки. 15:04   Сегодня стали известны имена победителей онлайн-конкурса «Пасхальный декор», который проводился на сайте «Заполярной правды».
15:03   Управление общего и дошкольного образования Норильска проводит анкетирование «Изучение мнения населения об удовлетворенности качеством муниципальных услуг в сфере образования». 15:01   Теплоход "Близняк" этим летом будет выполнять прямые пассажирские рейсы из Дудинки в Красноярск.
14:59   Завтра на Таймыре стартует акция «Остановим насилие против детей». 14:58   Подготовка к летней торговле в Дудинке уже началась.




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