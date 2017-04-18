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18 апреля 2017, 13:57



Норильские полицейские подвели итоги операции «Формальник».

С 10 по 16 апреля 2017 года стражи порядка проверили всех подучетных граждан на причастность к совершению тех или иных противоправных деяний. В операции были задействованы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и представители уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по краю. В течение недели стражи порядка провели более 300 проверок, в ходе которых посещали по месту жительства ранее судимых граждан, условно осужденных, освобожденных из мест лишения свободы условно-досрочно и лиц, состоящих под административным надзором. Полицейские проверяли, соблюдают ли они ограничения, назначенные им судом, проводили профилактические беседы. По месту жительства полицейские посетили 86 граждан, освобожденных из мест лишения свободы условно-досрочно, 90 лиц, формально попадающих под административный надзор, и 130 человек, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. В период проведения операции сотрудниками полиции выявлено три нарушения, связанных с исполнением ограничений, назначенных судом. Составлено три материала по статье 19.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение лицом, освобожденным из мест лишения свободы обязанностей, установленных в отношении него судом в соответствии с Федеральным законом».

Просмотров:93 Сотрудники норильской полиции подвели итоги недельной оперативно-профилактической операции «Формальник», направленной на профилактику рецидивной преступности.С 10 по 16 апреля 2017 года стражи порядка проверили всех подучетных граждан на причастность к совершению тех или иных противоправных деяний.В операции были задействованы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и представители уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по краю.В течение недели стражи порядка провели более 300 проверок, в ходе которых посещали по месту жительства ранее судимых граждан, условно осужденных, освобожденных из мест лишения свободы условно-досрочно и лиц, состоящих под административным надзором. Полицейские проверяли, соблюдают ли они ограничения, назначенные им судом, проводили профилактические беседы.По месту жительства полицейские посетили 86 граждан, освобожденных из мест лишения свободы условно-досрочно, 90 лиц, формально попадающих под административный надзор, и 130 человек, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.В период проведения операции сотрудниками полиции выявлено три нарушения, связанных с исполнением ограничений, назначенных судом. Составлено три материала по статье 19.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение лицом, освобожденным из мест лишения свободы обязанностей, установленных в отношении него судом в соответствии с Федеральным законом».