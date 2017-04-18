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18 апреля 2017, 13:59



Ушедшая из дома несовершеннолетняя найдена.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий, включавших распространение ориентировок с приметами девушки, установление лиц, общавшихся с ней накануне исчезновения и ряда иных мер, с помощью полученной от знакомых девушки информации сотрудники по делам несовершеннолетних установили ее местонахождение. Стражи порядка установили, что преступных посягательств на жизнь и здоровье девушки не совершалось. Сейчас она возвращена в семью. Для предупреждения подобных ситуаций полицейские провели с несовершеннолетней и ее родителями профилактическую беседу.

Просмотров:93 В понедельник в дежурную часть Отдела полиции № 2 обратилась жительница Талнаха, которая сообщила, что ее 14-летняя дочь в воскресенье ушла из дома и не вернулась.В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий, включавших распространение ориентировок с приметами девушки, установление лиц, общавшихся с ней накануне исчезновения и ряда иных мер, с помощью полученной от знакомых девушки информации сотрудники по делам несовершеннолетних установили ее местонахождение.Стражи порядка установили, что преступных посягательств на жизнь и здоровье девушки не совершалось. Сейчас она возвращена в семью. Для предупреждения подобных ситуаций полицейские провели с несовершеннолетней и ее родителями профилактическую беседу.