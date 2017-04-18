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18 апреля 2017, 14:13



25 апреля автобусы по маршруту №15 будут ходить чаще.



Просмотров:84 В связи с празднованием Радоницы (день поминовения умерших), 25.04.2017 с 13:30 ч. до 20:30 ч. будет организовано движение автобусов по маршруту № 15 «Ритуальный зал – улица Набережная» с интервалом 10-15 минут.