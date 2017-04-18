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18 апреля 2017, 14:15



Экологический тест провели в Норильске активисты "Молодой Гвардии".

Мероприятие началось с лекции, после нее 50 студентов Норильского педагогического колледжа ответили на специально подготовленные вопросы экотеста. Как оказалось, вопросы не были трудными, однако, по словам студентов, им пришлось освежить в памяти знания в области экологии и химии. "Тестирование привлекло внимание молодежи к проблемам, существующим сегодня по данному направлению, помимо этого тест позволил расширить знания молодежи", - отметил Владислав Завгородний, руководитель Норильского местного отделения "Молодой Гвардии" "Единой России". "Я считаю, что экологически тест - это возможность почерпнуть для себя что-то новое, расширить кругозор, шанс проверить свои знания. Надеюсь, нам удалось этого добиться", - рассказал Вячеслав Лавренюк, куратор федерального проекта "ЭКОпроба" по городу Норильску.

Просмотров:100 В рамках проекта "ЭКОпроба" норильчане смогли проверить свои знания в сфере экологии. По информации прессцентра этой организации, "Молодая Гвардия" запустила проект "ЭКОпроба" для привлечения внимания молодежи к решению экологических проблем, просвещения населения в данной сфере, а также развития экологии в целом.Мероприятие началось с лекции, после нее 50 студентов Норильского педагогического колледжа ответили на специально подготовленные вопросы экотеста. Как оказалось, вопросы не были трудными, однако, по словам студентов, им пришлось освежить в памяти знания в области экологии и химии."Тестирование привлекло внимание молодежи к проблемам, существующим сегодня по данному направлению, помимо этого тест позволил расширить знания молодежи", - отметил Владислав Завгородний, руководитель Норильского местного отделения "Молодой Гвардии" "Единой России"."Я считаю, что экологически тест - это возможность почерпнуть для себя что-то новое, расширить кругозор, шанс проверить свои знания. Надеюсь, нам удалось этого добиться", - рассказал Вячеслав Лавренюк, куратор федерального проекта "ЭКОпроба" по городу Норильску.